民進黨立委控「不給水喝、直播消音」　立院議事人員說真相

▲內政委員會民進黨立委抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨團今（18日）霸佔內政委員會主席台，為了抗議前天選罷法修正案的議事錄。過程中，民進黨立委王義川甚至嗆立法院長韓國瑜、議事人員不給水喝，也抗議立法院頻道直播沒聲音。對此，有議事人員透露，沒給保溫水杯是擔心朝野衝突時成為「兇器」；至於直播，是因立院頻道工作辦法則是主席進場才會收錄現場聲音，當時因召委不在會議室內，因此直播沒有聲音。

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法修正草案，當時僅花3分鐘便宣布初審通過，引發民進黨不滿。民進黨立委今上午8點多時佔領內政委員會主席台，抗議會議無效、不得確認議事錄。

民進黨團佔領主席台期間，綠委王義川坐在主席台座位上喝斥「水呢？現在是下令連一杯水都不能倒？在這裡坐這麼久了，難道是韓國瑜下令的？」接著也有綠委質疑，該時間是內政委員會開會，為何網路上的直播只有影像沒有聲音，這誰下令的？

不過，根據議事人員透露，以往開會時，每個委員桌上都會有保溫杯，今天沒有放置的原因是因為擔心朝野爆發衝突，保溫杯可能會成為攻擊武器；至於直播音響，議事人員也說明，直播收音原則是在主席進場後才開始收音，過往主席喊休息，也會轉為靜音。

國民黨也為此表示，根據《立法院組織法》第三條規定，立法院應透過電視、網路等媒體通路全程轉播會議實況，並全程錄音錄影。然而，民進黨霸佔主席台的行為本就不在會議進行中，沒有轉播聲音、沒有供應水合情合理，但王義川卻大鬧場面，抱怨「沒聲音」、「沒水」，還咆哮議事人員。究竟是刷個人存在感，還是根本對「民主殿堂」的運作一頭霧水？



