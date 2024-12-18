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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選罷法議事錄確認爆衝突　國民黨喊要開會、民進黨嗆怕罷免

▲▼ 國民黨立委進內政委員會 喊要開會 不開會搞戒嚴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委衝進內政委員會，高喊要開會、不開會搞戒嚴，與民進黨立委發生衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法修正草案，當時僅花3分鐘便宣布初審通過，引發民進黨不滿。民進黨立委今（18日）上午8點多時佔領內政委員會主席台，抗議會議無效、不得確認議事錄；而國民黨立委在表定會議開始1小時後，於10點時舉牌衝入會議室高喊「不開會、搞戒嚴」、「我要開會」，朝野雙方相互叫囂對罵，會議只好繼續停擺。

面對主席台遭佔無法進行會議，國民黨團書記長林思銘9點多時先到委員會走廊與民進黨團幹部協商，強調照議事規則，今天就是要確認上次議事錄，而議事錄確認與否，要等主席上台後大家再表達意見。

由於雙方對話無交集，林思銘甚至撂話，今天不開會是因為民進黨霸占主席台，「今天要審查行政院預算，如果要繼續阻擋預算不讓我們開會，民進黨要負全部責任」。

民進黨團書記長蔡易餘則反嗆，「我們要開會啊，但上次議事錄有爭議先不要確認啊」，當時禮拜一也沒有確認議事錄，只要保持禮拜一的狀態就好，這件事情應該等到韓院長今天下午協商完再說。最後雙方協商未果，不歡而散。

隨後，國民黨在10點多時，舉牌衝入會議室高喊「不開會、搞戒嚴」、「我們要開會」、「我們質詢霸凌案」；民進黨則反嗆「違法議事錄不能確認」、「國民黨怕罷免」，朝野雙方相互一陣叫囂，會議持續陷入僵局。

▲▼內政委員會 藍綠立委互嗆 徐欣瑩 吳思瑤等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政委員會 藍綠立委互嗆 各自拿手板表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

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