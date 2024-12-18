行政院人事總處藏「霸凌女王」　李彥秀批：賴清德仍事不關己？

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部日前掀起霸凌爭議，引發一連串效應，行政院人事總處近日也傳出內部有位「霸凌女王」，會咆哮、家奴化員工。國民黨立委李彥秀表示，把國家公務員當成家奴霸凌，行政院長卓榮泰還能視而不見？總統賴清德還能事不關己嗎？

對於近日政府機關霸凌事件頻傳，行政院人事總處宣布霸凌通報平台正式上線，沒想到網上就爆出「行政院人事總處霸凌慣犯」投訴。投訴人表示，這位「霸凌慣犯」經常辱罵部屬，言語暴力包括「白癡、智障、混帳、腦袋有問題、是我遇過最笨的」等羞辱詞彙，不僅限於精神霸凌，還有無人性的言論，如同仁請喪假時竟說「為什麼不趕快燒一燒」，面對請流產假的員工，更冷血表示「早上處理完，下午可以上班了」。

李彥秀說明，對於行政院人事行政總處爆出的霸凌案，行政院秘書長龔明鑫面對媒體竟然避而不答；是要有多粗魯，才會說出「快點燒一燒」如此沒有人性言語霸凌；是要有多殘忍，才會在失去至親的痛楚上灑鹽。把人性尊嚴踐踏在腳底，把國家公務員當成家奴霸凌，卓榮泰還能視而不見？賴清德還能事不關己嗎？

李彥秀怒斥，從勞動部、衛福部、文化不到人事行政總處，霸凌事件已經是台版的Me Too事件，行政院不能再放任部會球員兼裁判，不能再坐視霸凌案件一再發生，行政院應該立刻啟動院級申訴機制，與申訴SOP，才能宣示政府打擊職場霸凌的決心。

