俄核武高層「被炸死」奪命瞬間曝光　對街窗戶都被震碎

▲基里洛夫中將與助手走出大樓,靠近汽車時被炸死 。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將(Igor Kirillov)17日在莫斯科遇襲身亡,烏克蘭安全局(SBU)聲稱對此案負責,並且公布了事發影片,足以窺見爆炸威力之大。

17日清晨6時12分,在莫斯科梁贊斯基大街(Ryazansky Prospekt)、距離克里姆林宮約僅7公里處,基里洛夫及助理走出大樓,他們靠近一輛車頭燈亮起、引擎空轉的車輛時,炸藥瞬間引爆。

現場畫面顯示,附近磚牆被炸壞,留下一片焦黑痕跡,大樓門口停放的電動滑板車倒在地上,手把消失。爆炸威力如此之大,甚至破壞了2人步出的大樓3樓窗戶,同時震碎了對街的窗戶。

Moment of scooter bomb explosion that killed Igor Kirillov, Russian nuclear general in charge of chemical weapons forces in Moscow.

Ukraine sends a clear signal that all Putin's cronies, inside or outside the Kremlin, can be the next target. pic.twitter.com/Jxlo6ba8xR