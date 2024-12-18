俄核武高層「被炸死」奪命瞬間曝光　對街窗戶都被震碎

▲基里洛夫中將與助手走出大樓，靠近汽車時被炸死 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）17日在莫斯科遇襲身亡，烏克蘭安全局（SBU）聲稱對此案負責，並且公布了事發影片，足以窺見爆炸威力之大。

17日清晨6時12分，在莫斯科梁贊斯基大街（Ryazansky Prospekt）、距離克里姆林宮約僅7公里處，基里洛夫及助理走出大樓，他們靠近一輛車頭燈亮起、引擎空轉的車輛時，炸藥瞬間引爆。

現場畫面顯示，附近磚牆被炸壞，留下一片焦黑痕跡，大樓門口停放的電動滑板車倒在地上，手把消失。爆炸威力如此之大，甚至破壞了2人步出的大樓3樓窗戶，同時震碎了對街的窗戶。

Moment of scooter bomb explosion that killed Igor Kirillov, Russian nuclear general in charge of chemical weapons forces in Moscow.

Ukraine sends a clear signal that all Putin's cronies, inside or outside the Kremlin, can be the next target. pic.twitter.com/Jxlo6ba8xR — Alexander Khrebet (@AlexKhrebet) December 17, 2024

《紐約時報》證實，這段影片是從附近一輛短期租賃汽車內部拍攝，時間與地點都符合基里洛夫遇害案。爆炸源似乎靠近大樓門口，也就是那台電動滑板車停放的位置，符合俄方說法。俄羅斯官媒也引述調查結果報導，這枚炸彈的威力，相當於2磅TNT炸藥。

伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）爆裂物專家與工程學教授格魯馬克（Nick Glumac）認為，這種規模的爆炸，可能是由大約1磅（約453公克）的高度爆炸物遠程引爆，「時機很重要，因為他們（目標）可能很快離開致命區域，再過10秒或12秒，他們就可能耳膜受損卻成功脫身，而非死亡。」

至於炸藥安裝位置，他認為可能位於電動滑板車頂端或手把上。除此之外，很難透過影片推測更多具體狀況。