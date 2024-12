阿塞德逃亡路線曝光！　基地轉搭俄羅斯軍機至莫斯科

▲阿塞德流亡至俄羅斯的計畫保密到底,據信就連身邊最親密的助手也不知情。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

敘利亞阿塞德政權12月8日垮台,阿塞德(Bashar Al-Assad)流亡至俄羅斯。如今他的逃亡路線曝光,在當日凌晨搭乘私人飛機離開首都大馬士革,關閉飛行追蹤器,接著在俄羅斯空軍基地轉機,乘坐俄軍機飛往莫斯科。

每日郵報報導,阿塞德流亡至俄羅斯的計畫由俄羅斯策畫,一切安排保密到底,據信就連身邊最親密的助手、家族成員也不知情。12月8日凌晨,他在首都機場搭機飛往地中海,但在飛越荷姆斯(Homs)上空掉頭後不久就從雷達上消失,推測是機師關閉可追蹤航班的應答器。

Assad's great escape: How Syria dictator fled the capital on private jet, dodged flight tracker, then switched planes at Russian airbase before flying to Moscow in Russian military plane https://t.co/0X4Cktg1lv