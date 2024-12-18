阿塞德逃亡路線曝光！　基地轉搭俄羅斯軍機至莫斯科

▲阿塞德流亡至俄羅斯的計畫保密到底，據信就連身邊最親密的助手也不知情。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞阿塞德政權12月8日垮台，阿塞德（Bashar Al-Assad）流亡至俄羅斯。如今他的逃亡路線曝光，在當日凌晨搭乘私人飛機離開首都大馬士革，關閉飛行追蹤器，接著在俄羅斯空軍基地轉機，乘坐俄軍機飛往莫斯科。

每日郵報報導，阿塞德流亡至俄羅斯的計畫由俄羅斯策畫，一切安排保密到底，據信就連身邊最親密的助手、家族成員也不知情。12月8日凌晨，他在首都機場搭機飛往地中海，但在飛越荷姆斯（Homs）上空掉頭後不久就從雷達上消失，推測是機師關閉可追蹤航班的應答器。

Assad's great escape: How Syria dictator fled the capital on private jet, dodged flight tracker, then switched planes at Russian airbase before flying to Moscow in Russian military plane https://t.co/0X4Cktg1lv — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 18, 2024

當時飛機似乎是朝拉塔基亞市的方向前進，也就是俄羅斯赫梅米姆（Hmeimim）空軍基地所在地，據信飛機在基地降落之後，阿塞德在此處轉搭俄羅斯軍用飛機，並於8日抵達莫斯科。他的妻子、3名成年子女則是在取得俄羅斯庇護之後，在那裡等待阿塞德。

就在阿塞德出逃後數小時內，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）占領首都大馬士革，並宣布阿塞德政權垮台，終結敘利亞長達13年內部衝突，宣告阿塞德家族逾50年統治畫下句點。