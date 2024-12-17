淫魔帶隊戰績好曾獲選「最佳教練」　住處火警家長還募款幫租屋

▲台中少棒圈今天傳出有淫魔，一名知名國小球隊教練涉嫌長期性侵小球員，還拍攝不雅影片，粗估至少30名小球員提告。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中驚傳30多歲的國小棒球隊教練，涉嫌向至少30名小球員伸狼爪，逼肛交、口交、撫摸生殖器等，甚至用手機偷拍影片。有自該所國小畢業的球員家屬今天站出來控訴，說接到警方通知才知道教練淫行，說到激動處痛哭失聲。據了解，該名教練曾拿下最佳教練獎，且帶隊戰績傑出，頗受家長好評，他的住處發生火警後，校方以及家長們還幫他募款7萬元，甚至租屋給教練住，沒想到他竟然是涉嫌性侵的變態教練。

該名教練曾因強制猥褻罪遭判刑，但他108年前往案發學校應徵時竟有良民證，加上事後校方失職，沒有上「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，查詢教練是否有不得進用情形，導致教練繼續在學校任職，並對孩子伸出魔掌。

市議員江和樹爆料，校方有開設一間休息室給教練及小球員們，小球員們會在休息室內寫完功課後再去練球，不少人就是在休息室內被侵犯，且過程還被教練以手機錄下。；更可惡的是，該名教練會以影片要脅已經離隊或畢業的球員回來，否則將影片公諸於世。

案發學校現任女校長今年8月就職，10月接獲家長舉發，協助通報案件。她受訪透露，過去幾年全案一直未被揭發、孩子也沒有反映，係因家長很支持這位教練、小孩子也很服從這位教練，家長、小孩都因為權威不敢說出來。

據了解，該名教練也是球員出身，帶隊後戰績彪炳，很受家長好評，更有許多人因為該校棒球隊出名，將孩子轉學送往該校球隊。先前還曾發生教練住處失火，結果學校、家長們集體募款7萬元，家長租房子給教練處，避免他流落街頭，沒想到他竟是個對孩子伸魔掌的淫教練。