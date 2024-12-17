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19歲少女遇性侵「全身遭脫光」！機智咬翻歹徒指甲　他痛到秒投降

▲▼毒蟲企圖性侵！19歲機智少女「咬翻歹徒指甲」　他痛到秒投降 。（圖／翻攝自Channel 7）

▲少女機智躲過一劫 。（圖／翻攝自Channel 7，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名19歲少女深夜差點在家中遭夜闖的歹徒性侵，而機智的她不但趁著與歹徒斡旋的時間報警，更在被制伏時，咬傷歹徒的手指，成功脫逃。警方隨後趕往現場，順利將歹徒逮捕。

根據《第七頻道》報導，泰國東北部呵叻府一名29歲男子16日吸毒後，於凌晨闖入一名19歲少女的家中，並企圖性侵被害人。根據警方調查，嫌犯是一名退伍士兵，他在犯案前食用了3顆安非他命藥丸。

他向警方坦承，自己曾經有過一段婚姻，並和前妻育有一個孩子，但是因為自己在退伍後沉迷毒品，最終和妻子離異。而他目前則和被害人住在同一社區，對她產生好感後，暗中觀察許久。

▲▼毒蟲企圖性侵！19歲機智少女「咬翻歹徒指甲」　他痛到秒投降 。（圖／翻攝自Channel 7）

案發當晚，嫌犯趁著少女獨自在家，凌晨2時潛入少女房間，把百葉窗拆下後，偷偷闖入屋內。他隨後趁著被害女子熟睡，將她的衣物全部脫掉，並準備性侵對方。然而此時，被害少女驚醒，並大聲呼救。

機智的少女隨後冷靜下來，她假裝順從嫌犯，哄騙嫌犯先去洗澡，並戴上保險套。而嫌犯信以為真，開心進入浴室洗漱。少女趁機聯絡鄰居並報警，隨後逃離房間。然而此時男子發現少女要逃跑後，立刻開始追趕她，並企圖將她拖回房間，用手掩住她的口鼻，同時掐住少女脖子。

危急之下，少女狠狠咬住嫌犯的無名指，當場把他的指甲咬掉，讓嫌犯痛得鬆手。與此同時，接獲報案的警察也迅速趕到現場，並成功逮捕性侵犯。

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