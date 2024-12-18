你家在斷層帶上？經濟部公布3條斷層帶的範圍

▲經濟部17日公告3條斷層帶的範圍，分別為宵里斷層、利吉斷層、初鄉斷層。（圖／經濟部地礦中心）

記者柯沛辰／綜合報導

經濟部自2014年起依法針對全國活動斷層，以及兩側易受斷層錯動或地表破裂影響範圍，陸續進行地質敏感區調查及劃定公告，這次公告口宵里斷層、利吉斷層、初鄉斷層共三案。目前全台共有36條活動斷層，想了解住家是否在斷層周圍，可點此前往查詢。

經濟部地質調查及礦業管理中心17日公布三案：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一案是「宵里斷層」，位在台南市，通過楠西區、玉井區及左鎮區，總長約18公里，總面積約5.5平方公里。

第二案是「利吉斷層」，位於台東縣，通過鹿野鄉、卑南鄉、延平鄉與台東市，總長約15.6公里，總面積約4.8平方公里

第三案是「初鄉斷層」，位於南投縣，通過中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉與竹山鎮，總長約19.8公里，總面積約6平方公里。

地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災與保育之重要資料，地質法及其相關法規皆無禁止或限制開發之規定。

地礦中心說明，公告目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區之基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，在設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能。