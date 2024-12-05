4年投入40.8億！政院通過小屋頂光電補助計畫　估有9成潛在發展量

▲經濟部次長連錦漳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院院會今（5日）通過經濟部陳報的「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，將針對屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物，推出每kW 3000元、每案最高30萬元的獎勵，地方政府還可加碼，提升設置誘因。預計全程4年投入40.8億元，可創能1200MW，帶動720億投資額；經濟部預估，計畫執行期間，約可推廣擴散約12萬戶申請案。

行政院長卓榮泰說，推動光電是政府能源政策非常重要的一部分，其中，在屋頂型仍有很大的推動空間，還有努力必要。目前經濟部、內政部、地方政府還需要進一步溝通，未來在子法或是作業實施要點部分，也還需進一步討論具體的規定，請依程序再送核定。

經濟部表示，建築部門減碳為淨零路徑重要關鍵，因應國際淨零碳排趨勢、全球氣候暖化及住宅用電需求提升，政府已啟動第二次能源轉型，透過發展多元綠能，持續擴大推動太陽光電等綠能設置，屋頂型太陽光電具有隔熱、節能及帶來額外收入等效益，適合我國氣候環境，滿足建築淨零轉型訴求。

經濟部說明，太陽光電推動以屋頂型為優先且成效良好，2025年屋頂型目標已兩次提升到8GW，透過中央公有屋頂示範、校園光電相關政策，引領屋頂型光電也在2024年3月提前完成8GW目標，未來持續往淨零目標邁進。

經濟部強調，由於小容量案件光電行政程序成本與大容量案件相當，導致投資報酬率低、較不具經濟效益；且透過內政部提供的資料分析，我國屋頂面積比例小於1000平方公尺以下僅設置10%，尚有發展潛力。

經濟部說，透過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對1000平方公尺以下的私有建築物進行獎勵，由地方政府向經濟部申請經費、簡化民眾申請流程及應備文件，地方政府並可加碼獎勵金額，提升民眾設置誘因，預估計畫執行期間約可推廣擴散約12萬戶申請案。

經濟部期望透過本次獎勵，提升民眾設置意願，降低入門門檻，使屋頂型光電持續為我國再生能源發展之主力，預計可帶動720億元投資額，中央與地方與民眾齊力攜手實踐淨零願景。

經濟部次長連錦漳說，目前跟地方政府溝通的是一些執行細節，比如從小面積的有沒有可能搭配儲能，還有公寓大廈的區分所有人要同意。大部分今天六都都贊同這樣的計畫來執行，而且覺得這樣推動對整體電網靭性有幫助，只是說在執行細節上要再做一點溝通。

經濟部能源署長游振偉則說，太陽光電分為地面跟屋頂，過去修正再生條例規範時，針對新建或增建屋頂有強制性規定，目前內政部在處理有關新建物的子法規範，初步草案會採用1000平方米當作標準，會滾動檢討。

游振偉表示，有觀察到台灣既有建物的屋頂在1000平方米以下的，目前有設置光電的比例只有10%，檢討之後發現，在小屋頂的部分相對成本較高，所以提出這樣的獎勵方案，希望能夠把尚未建置太陽光電的小屋頂，可以加速建置。

游振偉說，現在很多地方政府也都有補助設置屋頂型光電的計畫，但受限於經費有限，補助量能有所不足，這次也用中央的力量，希望中央地方一起合作，把尚不夠普及的小屋頂光電部分推動起來。