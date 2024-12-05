禁令再遭經濟部駁回！3家SRF入園敗訴復活　桃園民代：抗爭到底

▲建廠進度最快的台灣立方能源股份有限公司。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

針對經濟部再次駁回桃園市政府撤銷三家SRF垃圾發電廠入桃科園區許可的命令，讓三家燃燒垃圾發電廠再度敗部復活，立委涂權吉、市議員吳進昌和地方鄉親為捍衛呼吸權、拒絕用肺發電，不排除將對台灣立方及可寧衛二家已動工廠商發起埋鍋造飯圍廠抗爭到底，將出賣觀音的政黨、政客、貪官污吏及奸商通通滾出觀音。

▲民代率民眾前往總統府陳情。（圖／吳進昌提供）

另外，桃園市府5日對經濟部訴願決定撤銷「本府撤銷台灣立方、立疆及可寧衛三家SRF廠商專案入園許可之處分」一事，桃園市府對於經濟部角色混亂，未站在地方居民健康之立場深表遺憾。將與法律團隊繼續研商後續行動，堅守程序正義，也捍衛地方民眾的健康。

▲觀音鄉親捍衛呼吸權、拒絕用肺發電堅拒3家三家SRF入駐。（圖／吳進昌提供）

吳進昌表示，經濟部持續蠻幹荒謬的說，無論有沒有三次撤回推薦函，都不是桃園市政府裁量依據，那不就證明撤回推薦函只是為了挽救去年沿海立委選情的政治動作，經濟部到現在總算不演了，每一個動作都是在欺騙建廠當地的觀音、新屋沿海鄉親，執政黨中央也不演了，直接出賣最挺民進黨的觀音新屋沿海民眾的健康。

吳進昌抨擊這是官逼民反，觀音鄉親捍衛呼吸權、拒絕用肺發電，不排除將對台灣立方及可寧衛二家已動工廠商發起埋鍋造飯圍廠抗爭到底將出賣觀音的政黨、政客、貪官污吏及奸商通通滾出觀音。

桃園市政府5日發新聞稿指出，SRF入園處分遭經濟部撤銷，這是今日的經濟部否定昨日的經濟部，訴願會認證王美花部長的公文只是假動作？對於經濟部角色混亂，未站在地方居民健康之立場深表遺憾。將與法律團隊繼續研商後續行動，堅守程序正義，也捍衛地方民眾的健康。此外，也會視《再生能源發展條例》修法、SRF空污排放標準與SRF再利用管理辦法修正結果，進行把關。

市府強調，經濟部能源署近日修訂《再生能源發展條例》草案，已明文再生能源發電設備排除「利用或處理國內一般廢棄物與一般事業廢棄物轉換為電能之發電設備」。後續將視《再生能源發展條例》修法情形，審視SRF廠的進駐對當地空污的影響，並針對各項保障環境品質的流程嚴格把關，以確保民眾健康。