經濟部4年編8.5億元　助328處商圈、4.5萬小型商業店家創新價值

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

經濟部今(28日)在行政院會報告，4年匡列8.5億元的「強化商圈品牌行銷推廣計畫」。經濟部表示，全國共有 328 處商圈，涵蓋約 4.5 萬家小型商業店家，是地方經濟重要支柱，然而，商圈面臨同質性高、店家特色不顯著等課題，為此政府將強化商圈品牌行銷推廣，以「優化體驗」、「吸引觀光」、「標竿競賽」以及「組織培能」4大策略，透過中央與地方協力，為商圈創造新經濟價值。

行政院長卓榮泰表示，中小企業是台灣經濟發展的根基，而地方商圈是在促進地方繁榮的關鍵，為落實賴總統「均衡臺灣，在地希望」治國理念，並展現地方多元活力，促進地方創生，邁向厚植軟實力，打造國家品牌的願景，本案將以觀光為取向，4年匡列8.5億元，推動商圈品牌的行銷、推廣及輔導。

卓榮泰表示，請經濟部跟地方政府並肩合作，積極推動「優化體驗」、「吸引觀光」、「標竿競賽」、「組織培能」的四大策略，共同塑造商圈新典範，為地方創造品牌價值，針對未來執行過程，也請經濟部研擬各細項計畫以利實施。

經濟部補充，全國共有 328 處商圈，涵蓋約 4.5 萬家小型商業店家，是地方經濟的重要支柱，也是展現臺灣多元文化和活力的場域。然而，商圈面臨同質性高、店家特色不顯著，以及內需市場有限等課題，需要政府和民間的共同努力來克服。

▼經濟部「強化商圈品牌行銷推廣計劃」。（圖／經濟部提供，下同）

經濟部指出，為此政府將強化商圈品牌行銷推廣，促進經濟均衡發展。以「優化體驗」、「吸引觀光」、「標竿競賽」以及「組織培能」策略，透過中央與地方協力，為商圈創造新的經濟價值。

經濟部再指，具體作法包括依據不同商圈類型，分別提供所需資源，強化商圈整體競爭力。此外將配合相關會展與節慶，推廣節慶文化遊程，開發多元觀光客群，創造國際觀光亮點，同時為強化商圈的凝聚力及榮耀感，由地方政府輔導推薦優質商圈，樹立標竿典範，引領商圈成長，並健全商圈發展。

經濟部表示，此計劃目標希望能提升旅客到訪人次及商機，根據目前調查旅客到訪人次約每年700萬人次左右，商機收益約12億，盼計劃明年元旦上路後能夠以此基礎，每年提提升25%遊客人次，並創造每年增家30％商機。

最後經濟部強調，持續與地方政府合作，落實各項措施，翻轉商圈品牌新印象，讓商圈成為觀光客必訪必買的遊憩景點。深化商圈特色，優化服務體驗，提升商圈集客力，帶動周邊共榮發展。