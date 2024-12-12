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蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬時代就在」　藍議員轟：又搬馬維拉救援

▲▼立委蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬總統時代就在公務機關」。（圖／翻攝自YouTube／CNEWS匯流新聞網）

▲立委蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬總統時代就在公務機關」。（圖／翻攝自YouTube／CNEWS匯流新聞網）

記者郭運興／台北報導

勞動部重啟調查北分署吳姓公務員輕生案件，勞動部則認為「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。民進黨立委蘇巧慧11日卻稱「謝宜容可能從馬總統時代就在公務機關」，引起議論。對此，國民黨新北市議員江怡臻今（12日）表示，蘇巧慧不僅沒有要監督執政黨，善盡職責，也沒有要深自檢討，民進黨官僚文化相當腐敗，竟巧搬馬維拉救援，難道馬英九現在還沒卸任嗎？蘇巧慧想選新北市長，加油好嗎？

蘇巧慧11日接受節目《中午來開匯》專訪談到「勞動部霸凌案」，她表示，自己將近十年的感受是國家機器真的非常非常大台，公務員有成千上萬，大部分都是認真努力的，但不能否認一定有不好的狀況，到底屬於哪個派系、哪個政黨真的太難說了，他們的任期比立委都還長，這個謝小姐可能從馬總統的時代就在公務機關了，為什麼會養成這樣？都沒人動她嗎？自己也想知道，所以應該好好調查，不要再發生這樣的狀況。

對此，江怡臻表示，涉霸凌、貪污的謝宜容，昨天收押禁見，遲來的正義已換不回吳姓公務員一條人命，也讓勞動部北分署分崩離析，離職四散，遑論好好為民服務。

江怡臻表示，然而想選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，竟語出驚人「謝宜容擔任公務員多年，可能從前總統馬英九時代就在」。

江怡臻說，蘇巧慧不僅沒有要監督執政黨，善盡職責，也沒有要深自檢討，民進黨官僚文化相當腐敗，竟巧搬馬維拉救援，難道馬英九現在還沒卸任嗎？

江怡臻批評，蘇巧慧扯馬時代當公務員，所以會霸凌？難道賴清德生在戒嚴時代，所以會挺戒嚴？勞動部霸凌案吹哨者，是民進黨新北市議員李宇翔，難道民進黨新北市立委蘇巧慧比不上李宇翔？難道10年立委的道德良心，比不上2年議員？

最後，江怡臻強調，民進黨的謝宜容們，除了遍佈教育部、國發會、經濟部、外交部、衛福部、農業部、交通部、文化部等，難道立法委員蘇巧慧全都視而不見？難道民進黨官僚的涉嫌霸凌，全都是立意良善？蘇巧慧，想選新北市長加油好嗎？

▼議員江怡臻批評蘇巧慧亂扯馬英九。（圖／翻攝自Facebook／江怡臻）

▲▼議員江怡臻批評蘇巧慧亂扯馬英九。（圖／翻攝自Facebook／江怡臻）

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