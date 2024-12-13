翁曉玲稱大陸人有中華民國籍　大法官尪釋憲文「跨時空打臉」

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲日前詢問大法官被提名人時質疑「大陸人是外國人嗎？」被提名人給出否定答案後，翁曉玲驚呼，中華民國國籍法是採血統主義，大陸地區人民的祖先、爸媽就是中華民國國民，怎麼會沒有中華民國國籍？「我們有承認中華人民共和國是國家嗎？」語畢，翁也要被提名人多查論文。不過，翁曉玲的丈夫陳春生是前大法官，他在釋字第710號直指「大陸人不具中華民國國籍」。

翁曉玲提到中配身分的南投縣議員史雪燕，遭到內政部撤銷公職，直問「大陸人是外國人嗎？」大法官被提名人陳運財回應，目前有《兩岸人民關係條例》規範，從憲法觀點來講，就基本人權部分，跟國人應該一律保障，針對參政權部分有一定限制，這有公共利益考量，依兩岸人民關係條例來看，他們應該沒有中華民國國籍，除非按照相關規定申請。

▲大法官被提名人陳運財。（圖／記者屠惠剛攝）

聽到陳運財回答，翁曉玲驚呼「他沒有我們中華民國國籍？」中華民國國籍法是採血統主義，大陸地區人民的祖先、爸媽就是中華民國國民，怎麼會沒有中華民國國籍？這樣的邏輯很怪，《兩岸人民關係條例》中定義的大陸地區人民是中華民國國民，「我很好奇，他們是外國人嗎？大陸地區是外國人嗎？可以叫他們放棄國籍嗎？我們中華民國有承認中華人民共和國是國家嗎？」

民進黨立委蘇巧慧今翻出釋字第710號解釋，前大法官陳春生直指，「大陸地區人民依憲法增修條文既非外國人、又非本國人（不具中華民國國籍）、亦非無國籍人，故其自由權利之保障與限制，無法立即與本國人或外國人一概而論」。

蘇巧慧大酸，翁曉玲的大法官丈夫超時空打腫翁曉玲的臉，陳春生觀點雖然與我們主張對中國人民應以外國人來看待還有些不同，但顯然翁曉玲的大法官老公，比起翁曉玲頭腦還清楚些，不像她認為「對岸人民也是我國國民，具有我國國籍」這麼荒謬。

▼翁曉玲丈夫、前大法官陳春生（左三）。（圖／記者屠惠剛攝）