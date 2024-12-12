中共昔軍演模擬攻總統府畫面曝　演練「斬首」！時任總統為馬英九

▲解放軍「跨越-2015‧朱日和」系列軍事演習，演練攻擊總統府「斬首任務」，時任總統則為馬英九。（圖／翻攝觀察者網）



記者陶本和／台北報導

中共近日在第一島鏈啟動1996年以來最大規模的海上軍事行動，侵擾區域內各方國家；而前總統馬英九辦公室執行長蕭旭岑稱「馬執政時期哪有軍演？」、「習近平當面告訴馬英九，軍演非針對台灣」。但事實上，2015年7月，習近平親自坐鎮的朱日和系列軍演，就出現我國總統府建築，而且還執行「斬首任務」演練。

蕭旭岑近日表示，「馬英九執政時哪有軍演？」要民進黨想辦法對人民負責；不過，中國軍方過去統計，2014年平均1.5天就會軍演一次，而且馬英九在2015年接受外媒專訪時，也公開表達對中共頻繁軍演的不滿。

但是，蕭旭岑12日仍不認為被打臉，他強調，習近平當年新加坡「馬習會」時當面告訴馬英九，中國軍演並非針對台灣，「『聯合利劍』就是針對你（賴政府）！」

不過，翻開2015年，一樣是馬英九執政時期，中共央視《軍事報道》節目，釋出「跨越-2015·朱日和C」演習畫面，出現了一幢紅白兩色的大型建築物，其外形結構與台灣的「總統府」高度相似；而陸媒「觀察者網」當時也報導指出，明朱日和大型軍演的主旨，很可能是圍繞武力解決台灣問題展開的。

值得注意的是，朱日和基地不僅設有台灣的總統府建築，在2015年進行代號為「跨越-2015」的紅藍軍對抗演練時，出現模擬攻擊總統府，當時也不排除是在進行「斬首任務」；而時任中華民國總統正是馬英九。

▲解放軍「跨越-2015‧朱日和」系列軍事演習，演練攻擊總統府「斬首任務」，時任總統則為馬英九。（圖／翻攝觀察者網）