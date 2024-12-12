點名閩南狼、曹興誠、矢板明夫　蕭旭岑酸︰他們的言論都問號

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經營YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」的網紅八炯日前結合「閩南狼PYC」，拍攝紀錄片揭露大陸「收買台灣網紅」的過程，引爆社會譁然。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（12日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪時諷刺，閩南狼、聯電創辦人曹興誠、知名作家汪浩、日本產經新聞前台北支局長矢板明夫等人，這些人的言論都應該被打上很大的問號。

蕭旭岑批，過去曾是大陸「統戰台灣樣板」的「閩南狼」變來變去，過去在中國迎合對岸的立場，今天在中國發生糾紛後，回到台灣又講不一樣的話，自己對這個人說的話就會打上很大的問號；而曹興誠曾是新加坡人，突然又變回台灣人，像這種變來變去的人所說的話，就應該存疑。

蕭旭岑進一步點名，像汪浩、矢板明夫這些人，這10年來才突然到台灣，但立場非常挺台，自己也都會打上問號，「很多深綠朋友告訴我，如果近10年來不知道從哪邊來，而且不是台灣人，又非常挺台灣的人，大家都應該保持非常大的警覺」，尤其這些人蓄意破壞兩岸關係。

此外，外媒報導，美國準總統川普已邀請大陸國家主席習近平出席下個月的就職典禮，蕭旭岑對此表示，川普的起手式就是預告美中台關係將有天翻地覆的大變動，習近平若答應出席就職，這對中美關係會是一個新的篇章。立法院長韓國瑜屆時是否有機會跟習近平見面，這對美中台關係都是正面的訊息。

蕭旭岑認為，中美關係當然不可能不競爭，但至少相對正面跟穩定的發展，但台灣想藉由美國來處理兩岸緊張情勢的寄望，就會受到壓縮，他呼籲賴總統跟國安團隊，先不要把力氣花在算計在野黨、雙城論壇還有馬英九基金會，應該開始思考未來4年新的美中台關係與台灣的因應之道，這遠比挖空心思去算計在野黨還要重要。