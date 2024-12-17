飛機載100頭豬「臭味灌客艙」機師乘客全崩潰　緊急改道降落百慕達

▲荷蘭皇家航空載100頭豬臭味飄客艙，乘客機師全崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

荷蘭皇家航空（KLM）一架航班KLM685日前從荷蘭阿姆斯特丹飛往墨西哥，不料過程中由於載運的100頭豬隻不斷散發臭味，且臭味逐漸飄進客艙，導致機組人員及乘客實在忍不了，最終機長決定緊急改道降落在百慕達國際機場（L·F·韋德國際機場）。

根據AviationSource News報導，荷蘭皇家航空這架波音787-9、編號KLM685航班13日下午3點15分搭載乘客、機組人員共259名及100頭豬隻，從荷蘭首都阿姆斯特丹飛往墨西哥首都墨西哥城，不料飛機飛行6小時後，位在大西洋上空時，百慕達國際機場突然收到機長要求降落。

原來是貨艙內的100頭豬不斷散發臭味，且臭味逐漸飄進客艙，導致乘客相當崩潰，連機組人員也有點受不了，機長考量後決定預防性改道前往百慕達，讓客艙進行「換氣」。百慕達國際機場指出，事件並未升級到緊急情況，改道是按照正常操作程序進行的，KLM685也在申請改道後約45分鐘完成著陸。

KLM685平安降落百慕達國際機場後，機上所有乘客及機組人員都被安排到飯店休息，100頭隻也暫時交由當地的獸醫單位照顧。所有乘客（包含100頭豬）後續都被安排到新航班，新航班於14日晚間6點30分起飛，並於14日晚間9點20分抵達墨西哥城。

百慕達國際機場營運商Skyport發言人表示，他們的團隊已經習慣處理各種突發的異常情況，這一次也沒有例外，在荷蘭皇家航空、其他航空公司及當地合作夥伴的出色合作下，所有兩腳還是4腳的乘客都得到了良好的照顧，儘管這並非在他們的預定計劃中。