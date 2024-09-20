荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

▲荷蘭皇家航空一架客機在起飛3分鐘後，副機師突然昏迷。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

荷蘭皇家航空2022年一架從愛爾蘭飛往荷蘭的客機在起飛3分鐘後發生機師昏倒事件，瞬間引發機上恐慌。該班機隨後立刻掉頭返回起飛機場，沒想到在降落時，又遭遇鳥擊，所幸並未對飛機造成直接影響。

根據《每日星報》報導，荷航一架客機原定2022年10月19日從愛爾蘭都柏林國際機場飛往荷蘭阿姆斯特丹機場，沒想到在起飛3分鐘後，副機長便突然失去意識。當時機上共有37名乘客與4名機組人員，機長只能緊急發出緊急求救信號。

根據愛爾蘭空難調查單位（AAIU）最新發布的報告，該航班2022年發生了「嚴重事故」，不僅在起飛後不久副機長便失去意識，當飛機緊急返回都柏林機場時，還遭遇鳥擊，導致危險程度再度提升。

當時機上共載有37名乘客和4名機組人員，共41人。飛機在當天上午8時22分起飛，不久後副機長突然覺得身體不適，並向機長反映，隨後便完全失去意識倒下。

根據AAIU的報告，事發時飛機已經啟動自動駕駛系統，機長見狀立刻進行緊急應對。當飛機爬升到10000英尺時，機長試圖叫醒副機長，並用力搖晃對方，同時大聲喊叫，但是副機長仍然沒有意識。

機長隨即接管駕駛艙內的所有控制，同時向航空交通管制發出「Mayday」緊急求救信號，請求返回都柏林機場，並通知相關部門準備醫療支援。機長同時使用駕駛艙內的緊急呼叫按鈕向其他機組人員求救，且用力敲打駕駛艙門。

副機長隨後暫時恢復意識，但機長認為他已經不適合再繼續參與駕駛，因此要求機組人員進入駕駛艙，將副機長固定在座椅上，同時將副機長的座椅移開，以免觸碰到駕駛艙的控制裝置，同時為他戴上氧氣罩。機長則在一系列操作結束後，透過廣播通知乘客飛機將返航至都柏林機場

報告指出，飛機在返回都柏林機場並準備降落時，在距離地面約100英尺處遇到鳥群，左側機鼻遭到鳥擊。雖然這次鳥擊並未對飛行造成直接影響，但AAIU表示，這個突發情況可能增加機長的負擔，所幸飛機最終仍於上午8時40分安全降落。

經過醫療評估，副機長的昏倒可能是低血壓與起飛前沒有攝取足夠食物與水分導致，飛行後駕駛艙內的壓力增加也是原因之一。