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送女看護2顆芭樂「熊抱還抓胸」　色男辯好心扶她...法官打臉

▲桃園市簡姓男子去年10月間在自家菜園摘取芭樂後，假意送給鄰家外籍女看護，竟乘機自後熊抱襲胸。（圖／達志示意圖）

▲桃園市簡姓男子去年10月間在自家菜園摘取芭樂後，假意送給鄰家外籍女看護，竟乘機自後熊抱襲胸。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子去年10月間見鄰家外籍女看護進入菜園，於是在自家果園摘取芭樂後送給對方，卻趁她轉身時從後方熊抱還襲胸，女看護嚇了一跳隨即推開簡男手逃離現場，事後向雇主哭訴求助；桃園地院審理時，檢男否認犯行，辯稱是「好心扶她」，法官根據警方調閱現場監視器畫面打臉，斥責係卸責之詞，審結依性騷擾防治法，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，還可上訴。

檢警調查，住在大溪區簡姓男子於去年10月28日上午10時30分許，在自家後院菜園見印尼籍女看護進入菜園，簡男隨即摘取自己種植芭樂送給女看護，並於女接過手轉身欲離開時，趁其不及防備自後徒手熊抱，還伸出鹹豬手撫摸其胸部，對其性騷擾得逞，女看護當場嚇了一跳倉皇逃離現場，隨即向雇主哭訴被襲胸，其雇主隨即向大溪警分局報案處理；桃園地檢署檢察官調查後依違反性騷擾防治法案件起訴。

桃園地院審理時，被告簡男否認犯行，辯稱，自己看到女看護快要跌倒而伸手扶住，並無對其環抱或觸摸其胸部等語；女看護則指控，進入菜園後，被告摘下2顆芭樂給我，轉身準備離開時，他從後方環抱我且觸摸胸部，當時以手肘頂開被告，然後說不要等語，之後便趕緊離去。

法院根據檢警提供現場監視畫面，其中檢視監視畫面，女看護並無要跌倒之跡像，被告亦無提醒女看護小心之必要，被告顯事後卸責之詞，並不可採；法官審酌，被告為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主之權利，趁女看護不及抗拒之際，環抱且觸摸其胸部，欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，且犯後飾詞狡辯態度不佳，又未與其達成和解、賠償其損害，審結依性騷擾防治法，處有期徒刑3月，可易科罰金，以新台幣1000元折算1日，本案可上訴。

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