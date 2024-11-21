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35週年院慶亮點！八里療養院職能治療闖關　助病友抒壓找回自信

▲▼ 闖關活動助八里療養院病友找回自信 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲闖關活動助八里療養院病友找回自信 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

衛生福利部八里療養院於今日（21日）舉行35週年院慶活動，邀請近300位病友共同參與「特色職能治療闖關」活動，透過多元的闖關設計，幫助病友抒發壓力、提升情緒調適能力，同時增進休閒嗜好與生活興趣。活動由職能治療科團隊與實習學生聯合策劃，現場氣氛熱鬧溫馨，為病友帶來難忘的回憶。

八里療養院李新民院長在活動開場時表示，療養院致力於提供精神疾病患者全方位的醫療服務，除了藥物治療外，更結合多元化的職能治療模式，幫助病人恢復日常生活能力。本次院慶活動以職能治療闖關為主軸，不僅展現醫院的復健特色，也讓病友感受到院方的關懷與支持。

▲▼ 闖關活動助八里療養院病友找回自信 。（圖／記者戴上容翻攝）

拼布工作隊成員小玉分享，她從學習縫製拼布作品中找到了成就感：「我覺得學會縫一個東西，比中樂透還開心，因為這是一輩子都能做的事。」此外，餐飲工作隊則著重訓練病友的烹飪技巧、人際互動及金錢計算能力，幫助他們培養工作技能及社會競爭力。園藝活動也深受病友喜愛，透過種植花卉及美化院區，不僅讓療養院成為舒心的生態花園，也提升病友的專注力和自信心。

職能治療科主任張自強指出，療養院定期舉辦多元節慶活動，包括中秋烤肉、聖誕舞會、元宵猜燈謎等，這些活動不僅帶來歡樂，更有助於病友感受季節更替，增強時間定向感。本次院慶闖關活動則特別著重提升病友的專注力、自信心與成就感，幫助他們展現康復成果，迎向更自信的未來。八里療養院透過35年的努力，持續以全人照護的理念為核心，致力於提升精神病患的生活品質，展現醫療與復健的溫暖關懷。

▲▼ 闖關活動助八里療養院病友找回自信 。（圖／記者戴上容翻攝）

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