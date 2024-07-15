草屯療養院41週年院慶　宣示應用AI達成減少精神疾病和失能目標

▲草屯療養院日前歡度41週年院慶。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

衛福部草屯療養院日前歡度建院41週年院慶，院長藍祚鴻表示，草療目前正著手進行應用AI和個人化穿戴裝置的高科技，發展數位化精神醫療、建構精準的醫療模式，希望提升社區民眾覺察力、促進高風險族群的身心健康，達到降低精神疾病之盛行及減少疾病失能的長期目標。

草屯療養院院慶活動在11日登場，由該院大里生活旗艦店復健中心成員們有力的木箱鼓節奏聲中展開序幕，帶動充滿活力與歡樂的氛圍，會中也由藍祚鴻依序公開表揚院內績優研究與護理人員等獎項，並透過影片回顧草療過去幾年的業務成果與未來展望，最後所有與會來賓與同仁一同歡唱生日快樂歌及切蛋糕。

藍祚鴻表示，草屯療養院擁有最完整的精神醫療服務，同時深入社區、走進家庭提升民眾健康，爾後將更全面的建構身心整合門診，兼顧病人生理和精神的健康照顧，也針對新興的精神健康需求開設不同的特別門診，促進精神健康；該院並與國立陽明交通大學攜手合作多年，逐步推動可客觀測量的EEG、NIRS、及多様化新興輔助儀器，以期能期偵測疾病前兆，早期介入治療。

包括南投縣附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒、衛福部心理健康司科長姚依珍，南投縣長許淑華、縣府衛生局局長陳南松，南投醫院院長洪弘昌、桃園療養院副院長李俊宏、弘光科技大學校長黄月桂、台灣精神醫學會理事洪啟惠、南投縣醫師公會理事長陳宏麟等人，也都蒞臨同賀。

許淑華致詞時肯定草屯療養院在中部地區精神醫療的領導地位，也特別感謝草屯療養院對南投縣的支持和協助：除偏鄉巡迴醫療，還支援13鄉鎮市衛生所的心理健康門診，是縣府的最佳醫療夥伴，期望未來也能秉持專業，持續打造優質、友善的醫療環境與整合性的醫療服務，讓更多鄉親受惠。