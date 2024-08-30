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玉里醫院58年院慶盛大舉行　院長嘉勉同仁再接再厲創新局

▲▼衛生福利部玉里醫院30日慶祝建院58周年，現場氣氛熱烈，充滿了歡樂與感動。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼衛生福利部玉里醫院30日慶祝建院58周年，現場氣氛熱烈，充滿了歡樂與感動。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

衛生福利部玉里醫院30日慶祝建院58周年，現場氣氛熱烈，充滿了歡樂與感動。活動不僅邀請了中央、縣市與地方各級長官的蒞臨指導，場面盛大又隆重，還有豐富多樣的節目表演、表揚頒獎以及祝福影片播放，為院慶增添了不少光彩。

▲▼衛生福利部玉里醫院30日慶祝建院58周年，現場氣氛熱烈，充滿了歡樂與感動。（圖／玉里醫院提供，下同）

為了隆重紀念這一歷史性的時刻，玉里醫院特別邀請了來自中央政府、花蓮縣政府及當地各級機關的多位長官親臨現場，共同見證玉里醫院的58年發展歷程。出席的貴賓對玉里醫院在偏鄉醫療服務中的突出表現給予了高度評價，並表示將繼續支持該院的發展，確保其能在醫療品質上再創高峰。

院長簡以嘉致詞時表示：「感謝各位重要嘉賓對玉里醫院的支持，為58周年院慶增添光彩，也共同見證玉里醫院的成長與發展，更讓我們感受到社會各界對玉里醫院的關愛與支持。我們將繼續秉持『以人為本』的理念，為住民提供更優質的醫療服務，並持續精進自我，為花東醫療做出更加傑出的貢獻。」

▲▼衛生福利部玉里醫院30日慶祝建院58周年，現場氣氛熱烈，充滿了歡樂與感動。（圖／玉里醫院提供，下同）

此次院慶院方也特別策劃了「玉里傳千里」AI創作歌曲比賽，鼓勵同仁以AI為玉里醫院的院慶創作歌曲，共有18個作品參賽，其中最佳作曲獎為《不孤單》（作者：護理科吳月瑜督導）、最佳作詞獎為「來自玉里的微光」（作者：總務室古玟淩專員）、玉曲獎則由《依靠》（作者：護理科張家腕）獲得殊榮。每一首參賽歌曲都真情流露，寫出了玉里醫院充滿溫馨的工作日常及對住民悉心照顧的情懷。

▲▼衛生福利部玉里醫院30日慶祝建院58周年，現場氣氛熱烈，充滿了歡樂與感動。（圖／玉里醫院提供，下同）

院長簡以嘉勉勵同仁：再接再厲創新局。

為激勵優秀員工士氣，玉里醫院頒發了優良員工獎項，這些員工皆是經由主管推薦並經院內同仁投票後選出，他們在各自的崗位上默默耕耘，展現了高度的專業素養與工作熱情。此外，為表彰長期為醫院貢獻的資深員工，院方特別頒發了連續服務10年、20年的資深員工獎項。這些員工多年來的堅守與奉獻，正是玉里醫院能夠屹立不搖的重要基石。

而隨著衛生福利部組織修編的進行，玉里醫院新增了多個公職缺，經過公開透明的甄選程序，許多原為約用人員的同仁也順利轉為公職，不僅提升了醫院的人力資源配置，也為該院提供了更穩定的職業發展途徑。

各科室對玉里醫院58周年的祝福影片也在最後壓軸播出，簡以嘉院長與現場的來賓及全體同仁一同唱生日快樂歌、切蛋糕，所有來賓與玉醫同仁和樂融融，為院慶畫下完美句點。
 

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