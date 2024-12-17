凍僵！國民黨團接力64小時守議場　備妥防潮墊、帳篷、睡袋

記者崔至雲／台北報導

立法院程序委員會今（17日）討論20日、24日院會議程草案，國民黨團提案選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法分列討論事項前四案。為確保法案通過，國民黨團下午約4點半在議場前「接力64小時守護議場大門」，現場準備露營用防潮墊、兩個帳篷、睡袋等。首批排班的立委包含黨團首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、立委徐巧芯、翁曉玲、林倩綺等人。

▲國民黨團立院議場門口搭帳篷守夜。（圖／記者杜冠霖攝）



朝野各黨團今天均在程序委員會提案，國民黨團將報告事項全數暫緩列案，並把選罷法、憲訴法、財劃法列為討論事項前四案。國民黨團約於下午4時半時在議場前鋪上露營用防潮墊，以及帳篷、睡袋等，王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲、林倩綺等人喊出「捍衛國會民主 保衛議事殿堂」。

羅智強指出，國民黨展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。為了捍衛立法院的議事尊嚴，確保星期五的法案不再被民進黨暴力杯葛，他和徐巧芯、林倩綺等人已經來立法院議場門口排隊，國民黨將馬拉松接力守64小時，守到星期五院會。

羅智強嗆，他們不像民進黨是一群擺拍黨，拍完照片就回家睡覺，欺騙支持者們，他們會一路守到法案通過，就是捍衛民主的決心，「至於民進黨，冬夜很冷，怕冷就滾吧！」。