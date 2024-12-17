周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

▲受到冷氣團影響，最冷時間在周四清晨，中部以北、宜蘭及花蓮低溫12至14度。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣冷吱吱，中央氣象署指出，第一波冷氣團從今晚起影響到周五，最冷時間在周四清晨，中部以北、宜蘭及花蓮低溫12至14度，局部地區可能低於10度，另周四中層水氣通過，北台灣2千公尺以上高山例如太平山、雪山，有機會出現零星降雪或霧淞現象。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來一周2波冷空氣影響，都達到冷氣團等級，第1波冷氣團比較強，影響期間為今天深夜至周五清晨，周四清晨氣溫最低，中部以北、宜花低溫12至14度，局部可能低於10度，中南部、台東低溫14至15度。

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▲周四低溫預測。（圖／氣象署提供）

降雨部分，他指出，降雨範圍以迎風面的北部、東北部為主，明、後天基隆北海岸、大台北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提到，周四因中層水氣通過，桃園以北及西半部山區有零星短暫雨，且清晨3000公尺以上高山有降雪的機會，北台灣約2000公尺以上山區也有零星降雪或出現結霜霧淞的情形，例如太平山、雪山海拔較高，有機會下雪。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，第2波冷氣團從周六起影響至下周一，周日到下周一清晨最冷，中部以北、宜花低溫約13至14度，中南部低溫約14至15度，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，黃恩鴻說，冷空氣持續一波波南下，目前預報下周四還有一股冷空氣，預估仍是大陸冷氣團等級，下周六另一波更強的冷空氣，可能達到寒流的等級，但預報時間尚久，不確定性大，強度及影響時間仍待後續觀察。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）