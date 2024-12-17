畫面曝光！夫妻看診擦撞遊覽車...婦捲車底　腿被輾過恐截肢

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區中正路今天（17日）下午4時許，發生一起機車擦撞遊覽車事故，75歲的余姓老翁，與妻子看完醫生返家，途中在切換車道時，與遊覽車發生擦撞，坐在後方的妻子當場摔出，雙腿遭遊覽車輾過；救護車將婦人送醫後，右腿恐須截肢，左腿目前仍待評估，警方正進一步釐清事故原因。

據了解，75歲吳姓老翁今天下午，騎機車載75歲的余姓妻子，從雙和醫院看完醫生準備返家，沿著中正路往板橋方向行進時，從外側切換到內側第二車道，當時駕駛遊覽車的56歲胡姓男子，也從內側車道切換至第二車道，導致雙方發生擦撞，吳翁及余婦雙雙倒地，余婦雙腿則遭遊覽車輾過。

▲吳翁與妻子看完醫生返家途中，與遊覽車發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲騎機車的吳翁，與同樣在變換車道的遊覽車發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達，發現吳翁四肢有擦、挫傷，而余婦則雙腿遭輾變形，立即送往雙和醫院治療，院方初步檢驗，余婦右腿需要截肢，左腿則仍待觀察評估，吳翁經包紮後已無大礙。警方目前對駕駛遊覽車的胡男酒測，並未有酒駕情況，警方將依規定繪製現場圖、攝影照片，並調閱監視器還原事發經過，以釐清事故原因。

▲機車後座的余婦，雙腿遭遊覽車輾過。（圖／記者陸運陞翻攝）