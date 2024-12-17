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日本京都餐廳「看得懂日文才能進店消費」！　3語告示惹議

▲▼京都一家餐廳門口張貼三國語言告示，其中日文內容為「能讀懂這行日文的客人請入店」，在社群媒體X上引發熱議。（圖／翻攝自X）

▲京都一家餐廳門口張貼三國語言告示，其中日文內容為「能讀懂這行日文的客人請入店」，在社群媒體X上引發熱議。（圖／翻攝自X）

文／中央社

日本的紅葉季已經進入尾聲，但京都依舊吸引來自海外的觀光客，然而11月在京都某家餐廳門口張貼的三國語言告示，在社群媒體X引發熱議。

告示上使用比較大的字體，以中文寫道「不湊巧是滿座」，英文則寫「沒有空位（no vacancy）」，但仔細看底下還有一行紅色的日文寫道「能讀懂這行日文的客人請入店」。這條貼文目前已經吸引超過2050萬次觀看。

有網友說，這是「京都人特有的嘲諷方式」，但也有在餐飲店工作、必須面對大量觀光客的工作人員表示理解。

日媒報導，京都目前因為「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）飽受壓力。作為知名的旅遊城市，京都的許多餐廳雖然歡迎外國觀光客，但部分店鋪苦於沒有足夠會講外語的員工，或在繁忙時段沒空利用翻譯軟體接待客人，使得實際接客上遭遇困難。

一名在京都經營酒吧的老闆就透露，「老實說，我理解店家張貼那張告示的心情。我們的店過去也多次和外國觀光客發生過糾紛，最常見的是付帳問題。我們會收取1000日圓的座位費，入店時有說明，但結帳時，他們卻以沒有聽到為由拒絕支付。有時候還會說錢不夠，要去提款機取款，當我們請他們留下護照抵押時，卻被對方喝斥。」

老闆不會英語，平時只能靠翻譯軟體和簡單的英語和外國觀光客交流，即使想要聘用會外語的打工生，但幾乎沒有人應聘。「有時候只有我一個人在忙，店裡只有20個座位，週末的時候，只靠日本客人就能坐滿，實在沒精力再去接待外國觀光客。」

他回憶，過去也出於「他們難得來一趟」的心情接待外國觀光客，但受傷的只有自己。「他們入座之後，很多人只看了菜單就離開了，想到原本可以接待其他人，就覺得很心累。因此，現在繁忙時候會婉拒外國客人，但這樣又會在Google上面被留言『明明有空位卻不讓人進去』、『只接待日本人，這家店種族歧視』的差評。」

張貼三語告示的店家，或許和這家酒吧有著相同困擾。然而，「使用語言來篩選顧客的行為」是否構成種族歧視，律師杉山大介對此表示，「僅接待特定語言使用者的行為，可能會被視為歧視，但不一定違法。」

杉山指出，「日本法律不會單純判定『歧視是不對的，因此違法』，而是必須評估行為的目的和效果是否不正當。因此，討論某件行為是否構成歧視沒有意義，重要的是該行為是否正當。」

以三語告示的案例來看，「由於法律上並沒有強制規定店家有提供英語或中文等服務的義務，因此如果店家只能用日語提供服務，要求顧客必須理解日語才能接待，原則上沒有構成不正當行為。」

不過，杉山也強調，如果店家以國籍或種族為理由禁止顧客入店，就會被明確視為歧視，在實際判例中也曾被認定為違法。

他表示，因為日本簽署了聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」，如果店家基於顧客的國際或種族拒絕他們入店，將被認定為「故意或過失侵害他人的權利及受法律保障的利益」，需要特別留意。

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