快訊／中捷隨機砍人案兇嫌看守所試圖輕生！一口氣吞16顆電池

▲台中捷運兇嫌洪淨今日開庭自曝，近日吞食16顆電池試圖輕生，圖為11月開庭時洪淨現身畫面，本日洪淨全程被送至庭內通道，媒體無法拍攝。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

中捷隨機砍人案今日開庭，兇嫌洪淨今日穿著綠色防護衣被押至法庭，洪淨稱，自己12日在看守所內有輕生念頭，一口氣吞食16顆電池，13日被夾出來，昨日才剛離開培德醫院，認為自己已經沒有希望了。合議庭也詢問洪淨，先前有無輕生情況？洪淨一一回憶，約10多次。洪母今日也現身開庭，聽見兒子對外表達意見，當場痛哭。

洪淨說，自己並沒有像起訴書所載，在摩鐵利用麥脆雞模擬殺人，只是要測試武器的威力，沒有殺人用意。事發前，在廁所內吞了84顆藥，代表我已經心意已決，感覺輕飄飄的，沒有辦法控制自己，但是沒有真正要殺害或是傷害任何人的意思，不是要他們的命，或是要他們付出什麼代價。

他說，自己遭受別人霸凌都沒有人看到，被都忽略，不公平，想要犯一起大家都看到的案子，所以也才會傳簡訊給老師，因為老師也是其中一個霸凌者，但我用錯方法了，我願意承擔，但是霸凌我的人還在外面，好像沒他們的事情，自己是壞蛋，不配活在這個世界上。

洪淨表示，自己生在一個很好的家庭，不希望媒體、被害人指責家人，自認是很乖的小孩，人生做過最大的錯事就是這件，我是護理人，使命是要救人，不是要害人，我對不起呂小弟、長髮哥，也對不起我的爸媽，我願意受懲罰，該受的我都會受。

不過，洪淨與其辯護律師認為並沒有殺人之故意，但檢方認為，洪淨有計畫性犯案，對被害人胸部、頭部等要害攻擊，要求法官從重量刑。全案預計26日上午在台中地院宣判。

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