近6成民眾支持「公投綁大選」　羅智強：民進黨反對將付出慘痛代價

▲台灣民意基金會調查「公投綁大選」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會16日公布最新民調，針對「公投綁大選」調查， 59.2%民眾贊成恢復合併舉行，31.9%不贊成，兩者差距達27.3個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆示警，執政黨若選擇強力捍衛公投、選舉分離，可能會付出慘痛政治代價。對此，國民黨立委羅智強今（17日）表示，公投併大選就是民意，是藍綠白民眾共識，民進黨卻仍反對到底，與民意作對，必將付出慘痛代價。

羅智強表示，台灣民意基金會公布最新民調，近6成（59.2%）民眾支持公投綁大選，反對的不到3成2（31.9%）。這項調查也發現，民進黨支持者中，有5成3贊成公投綁大選，國民黨、民眾黨支持者則分別有6成7、7成贊成。

羅智強表示，若以地區來看，公投綁大選在各縣市都呈現壓倒性支持，包括民進黨大本營雲嘉南與高屏澎地區。民進黨修惡《公投法》將公投關入鐵籠，新國會智庫上月所做的民調也顯示，6成6民眾支持修法恢復公投和大選合併。

羅智強指出，此次台灣民意基金會的民調，與新國會智庫民調結果不謀而合，再度凸顯公投綁大選是藍綠白民眾共識，獲得跨黨、跨年齡層、跨性別的多數民意認同，民進黨卻仍反對到底。

最後，羅智強直言，搶救瀕死公投，把「人民作主」的權利，還權於民，國民黨一定堅持到底，民進黨與民意作對，必將付出慘痛代價。

▼國民黨立委羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）