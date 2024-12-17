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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營封門1分鐘「強上選罷法」　綠：國民黨是宣告立法院關門

▲▼內政委員會 藍綠衝突推擠 選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠為選罷法修法衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會昨排審攸關調高罷免門檻的《選罷法》修法，不過由於藍委佔領走道，甚至搬來會議桌擋住出入口，還用膠帶、保鮮膜封鎖會議室門，綠委、白委、媒體被擋在會議室外，現場僅國民黨立委1分鐘就把法案送出委員會，3分鐘散會。民進黨今（17日）表示，面對當前的挑戰情勢，並不是政黨間的利害關係，呼籲各政黨的理性支持者都應站出來，讓此議題成為社會大眾關心的議題。

對於藍綠衝突，民進黨秘書長林右昌指出，每一次國民黨團總召傅崐萁從中國回來，就是立法院大亂之時。今年四月份，傅崑萁從中國回來後，提出被憲法法庭宣告違憲的擴權法案；此次從香港回國後，更變本加厲在立法院搞戒嚴。不禁讓人懷疑，國民黨和共產黨是否是想利用美國總統新上任、交接前的空窗期，企圖把台灣搞亂、搞垮？

林右昌抨擊，過去立法院議事攻防尚在一定範圍內，但昨天國民黨利用暴力將民進黨及民眾黨委員阻擋在委員會外，更離譜的是，國民黨還在國會搞戒嚴，在內政委員會逕自宣讀、初審通過修法，即使民主發展至今，也未曾發生過的如此荒謬至極的行徑。未來依照國民黨現在如此亂搞下去，無異是毀掉民主，甚至宣告立法院關門。

林右昌說，國民黨主席朱立倫放縱、默許立院黨團作為，應該負起最大的責任，而且，立法院院長韓國瑜早已知有此情事，卻無法阻卻。林右昌要求，韓國瑜應加速處置國民黨此一違法行為。

林右昌重申，面對當前的挑戰，民進黨一路守護至今，明天開始已有公民團體將站出來，呼籲不同政黨的理性支持者也都應站出來，共同支持民進黨團在立法院捍衛民主，讓黨團的所有成員更有力量，讓此議題成為社會大眾關心的議題，共同守護台灣的民主。

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