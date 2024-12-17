轟「朝野為選罷法內鬥」是國之不幸　林濁水：綠營何妨提憲法審判

▲藍綠衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會16日排審攸關調高罷免門檻的《選罷法》修正草案，朝野爆發激烈衝突，最終國民黨強勢通過法案，引起民進黨不滿。對此，前立委林濁水今（17日）表示，非常遺憾的，藍綠都熱衷罷免國會議員，雙方進行的根本不是民主和反民主之爭，而是反民主原則與反民主原則的內鬥，是國之大不幸。他強調，由於國民黨違背民主基本原則，民進黨何妨提憲法法庭審判。

林濁水表示，國民黨提案罷免票必須多於當選票才成立，其荒謬處，不在於民進黨說的「創世界記錄」。如果講世界記錄，全世界現代民主國家都沒有罷免國會議員的制度，加以廢除才是跟上民主潮流的當務之急，而非計較罷免門檻。

林濁水表示，若要罷免行政首長而且非計較門檻不可，也應該類似原來的，必須達到幾成的公民票，而不是以上次當選票為門檻，否則完全違背了民主制度的一個根本原則「承認民意會變動」，而且依新民意做決定的原則。所以國民黨「以舊民意否完新民意」，荒誕達於極點。

林濁水認為，非常遺憾的是，各黨都成了孫中山特異而不通的直接民權論的信徒，現在國民黨，固然是違背基本民主原則；但藍綠都熱衷於罷免國會議員，也都既違背自由委任的民主原則，雙方的許多主張都是荒誕的「世界記錄」，雙方進行根本不是民主和反民主之爭，而是反民主原則與反民主原則的內鬥，是國之大不幸。

林濁水說，當然民主國家，必須廢除罷免國會議員的制度，至於「凍結」，也算是退而求其次，所以國民黨這一次的目標是對的，但是修法的程序惡行惡狀，凍結的手段，「比當選票多一票」胡搞一通，違背民主原則，如此堂堂百年政黨，其知識和邏輯能力令人啼笑皆非。

最後，林濁水強調，由於國民黨違背了民主基本原則，民進黨何妨提憲法法庭審判。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

