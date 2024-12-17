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新任考試院長周弘憲人權律師出身　副院長許舒翔8年國考改革歷練

我們想讓你知道…準考試院長周弘憲是黨外人權律師出身，早年穿梭法庭與街頭，從政後歷任涉及人事與考銓業務的保訓會主委、銓敘部長與考試院副院長等職務16年，精熟考試院事務，上任首要法制化防職場霸凌。

▲▼新任考試院長周弘憲（左）、考試院副院長許舒翔。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲新任考試院長周弘憲（左）、考試院副院長許舒翔。（合成圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

準考試院長周弘憲是黨外人權律師出身，早年穿梭法庭與街頭，從政後歷任涉及人事與考銓業務的保訓會主委、銓敘部長與考試院副院長等職務16年，精熟考試院事務，上任首要法制化防職場霸凌。

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲獲得全體立委過半數的59張同意票，將出任考試院長；考試院副院長被提名人許舒翔獲得112張同意票，將出任考試院副院長。

▲▼新任考試委員被提名人立法院 詢答 周弘憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲準考試院長周弘憲，人權律師出身，曾任銓敘部長、考試院副院長，有16年考銓經驗 。（圖／記者屠惠剛攝）

周弘憲1953年在嘉義縣出生，受父親參與對抗中國國民黨活動影響，以及高中看「文星」雜誌與「自由中國」啟蒙，他以讀法律為志，考上台灣大學法律學系後投入大學新聞社，還當上台大法言社總編輯，天天寫文章、編報紙，在戒嚴時期直言批評時政，差點被退學。

這未使周弘憲退卻，他大學畢業後先在台灣土地銀行任基層公務員，隨後重拾本行當律師，積極投入人權工作，也參與黨外及民主進步黨活動。執業律師13年期間，曾為「許曹德、蔡有全台灣獨立案」、「獨立台灣會案」及「1988年台灣農民運動」辯護，抗威權、護人權立場鮮明。 1994年周弘憲擔任民進黨台北市黨部主任委員，輔選當時參選台北市長的陳水扁，也在陳水扁當選後進台北市政府小內閣任法規會主委，展開從政生涯。

陳水扁2000年入主總統府，周弘憲先後出掌公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局長，2016年在前總統蔡英文任內擔任銓敘部長與考試院副院長，任內重視弱勢族群與女性權益保障、推動臨時人員納入勞動基準法，也襄助考試院長推動考試、銓敘、公務員退撫制度改革及數位轉型等。

周弘憲曾在立法院備詢時說，上任後將立即責成考試院所屬相關機關研議將防治職場霸凌相關措施提升到法律位階，在廣泛徵詢各方意見後，儘速擬具公務人員保障法修正草案，經考試院會討論後，送立法院審議，以建構友善、安全職場環境。

▲▼新任考試委員被提名人詢答 副院長提名人許舒翔 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲準考試院副院長許舒翔，出身教育界，曾任考選部長，著手多項重大國考改革 。（圖／記者屠惠剛攝）

許舒翔1961年出生，他來自雲林縣偏鄉，東吳大學政治系畢業後，到美國攻讀政治學碩、博士學位，專攻環境政治與政策、比較政治及國際關係等3大領域。他在求學過程見證台灣城鄉差距，讓他決定返回家鄉雲林縣擔任環球科技大學校長，希望為偏鄉注入更多教育資源。

曾加入國民黨的許舒翔，2016年因幫要參選總統的時任民進黨主席蔡英文站台，遭國民黨開除黨籍。隨後獲蔡英文政府延攬，2016年擔任考選部政務次長、2019年接任考選部長，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）挑戰，立即編定「國家考試防疫作業手冊」，且隨疫情變化滾動修正，辦理各項國家考試。

許舒翔在考選部8年間完成多項重要業務改革，包括加速建置電腦化考場、公務人員考試減科、建構離島特考制度等。未來接任副院長，須擔任高普考的典試委員長，也要負責主持各項政策與法案的審查會，考驗他的應變與調度能力。

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