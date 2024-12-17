台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

▲王鴻薇表示，C教授離職並透過總統府資政向台大關說要求退休、領退休金。 （圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台大醫院不孕症名醫C教授涉嫌性騷擾6名女醫師，受害者包含政壇大老媳婦、台大婦產科權威的媳婦、企業家二代。國民黨團今（17日）召開「性騷名醫難逃？總統府撐腰，狼爪可以肆無忌憚？」記者會，副書記長王鴻薇表示，C教授離職並透過總統府資政向台大關說要求退休、領退休金，該資政即婦產科權威李茂盛，藍委徐巧芯則呼籲，C教授為賴清德總統在醫界親信，賴清德該出面說清楚。

台大醫院不孕症名醫C教授涉嫌性騷擾，對6名住院醫師和研究醫師做出摸大腿、摸臀部，甚至摸進內褲等行徑，受害者包含政壇大老的媳婦、台大另一位婦產科權威醫師的媳婦，以及企業家第二代。台大醫院醫務秘書兼發言人陳彥元今12日回應，在調查這起性平事件時，評估這算是比較高風險，所以曾經試圖讓當事人跟權力不對等的疑似受害者，如學生、住院醫師等保持適當距離。

國民黨團今日上午對此召開記者會，副書記長廖偉翔於會中直言，自C教授爆性騷起，台大從知悉到處理，過程匪夷所思，台大校方仍在閃躲，拒絕提供非涉及個案內容及隱私的資料，尤其是學校處理流程及時間點，而院方的說法跟媒體報導有出入，時間兜不起來，校方也無依據教師法處理性騷案件，就連國民黨立委萬美玲辦公室向校方要求提供不涉個案隱私跟內容的資料，校方都拒絕提供。

廖偉翔提到，C教授9月15日辭掉台大醫院兼任醫師，9月底辭掉台大教職，轉到現在總統府資政的醫院任職，台大校方有義務在性騷案件成立後通報衛福部，放入行政處罰資料庫供查閱，以避免不知情單位聘用，凸顯第一學府的行政怠惰。 校方是否因遭施壓而不予處理。

藍委洪孟楷當場念出曾被C教授性騷的女醫師陳情信，「台大醫院的這位教授對我性騷擾，是赤裸裸的權勢暴力，多年來想忘記但痛苦記憶總是存在著。停紅綠燈時，坐在副駕的陳教授忽然伸手到我膝蓋上，一路往上摸，甚至碰觸到了隱私部位，手握方向盤的我不敢尖叫不敢反抗，只想趕快讓他下車，很怕用手撥開，會被他在醫界封殺。」洪孟楷續指，曾詢問過當事人是否願意出面，但遭當事人拒絕，因已成家且有小孩。

洪孟楷質疑，慣犯利用身分橫行無阻，這會不會只是冰山一角？還可以用高層勢力轉到其他醫院繼續賺錢，民進黨政府、衛福部，這已是性騷跟霸凌雙重事件，要不要專案調查？台大醫院請公布性平調查報告，他也呼籲更多受害者，這是告訴乃論，需要站出來，相信只要站出來，壞人能受到應有制裁。

藍委徐巧芯則指出，C教授為何可以找總統府資政施壓，因為他本身就是賴清德在醫界的親信，所以沒人敢動。2023年12月被害的學生跟患者已經檢舉，2024年台大已經知道此事，但2024年3月4日開始健康台灣全國論壇，C教授擔任主講者一共有5場論壇，還肯定過賴清德政策；而2024年4月15日賴清德本來在健康台灣論壇的名單有C教授，但內部已爆發事件，8月21日健康台灣委員會才因此把C教授除名，「賴清德是否有識人不明的問題？應出面講清楚。」

王鴻薇說，C教授轉往「茂盛醫院生殖醫學中心」任職，茂盛醫院對外說該醫師不會做內診，而茂盛醫院的負責人李茂盛也就是總統府資政，「關說台大的總統府資政是否就是李茂盛？」要求台大性平會要公布調查，不要縱容包庇，擔心有更多受害者，也請總統府徹查，有無資政協助性騷醫師做關說。

