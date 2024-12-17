歷史老地標「紅鯉魚」又現身！年底隨高雄車站完工一起復出

▲高雄車站歷史地標紅鯉魚即將復出。（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄新車頭」）

記者賴文萱／高雄報導

近期有民眾發現高雄車站帝冠式車站外，出現一座紅鯉魚雕像，勾起老高雄人的回憶，事實上，這座雕像是為了紀念地名「大港埔」舊稱意涵而打造的，也見證著高雄歷史發展。因應高雄鐵路地下化工程，紅鯉魚暫時被遷移，不過，隨著紅鯉魚現身復出，也讓人更加期待年底高雄車站的完工。

FB粉絲專頁「高雄新車頭」近日發文指出，「好久不見。帝冠車站前廣場的紅鯉魚，一直在等著回家。隨著工程逐漸收官，將它移置在帝冠車站前，等待修復工作啟動，回到下一個永久的家。大家都知道，紅鯉魚的故事嗎？」

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▲高雄老車站歷史地標紅鯉魚。（圖／翻攝李昆澤FB粉絲專頁）

回顧歷史，高雄老火車站所在位置的河中有很多鯉魚，成了這裡最早的地名，後來台語同音轉化為「大港埔」。1950年代，高雄政府為了紀念此地名由來，雕塑出這一尾紅鯉魚，樹立在高雄站前廣場。

而「紅鯉魚」雕像後來也成為了高雄老車站的重要地標，在此見證了高雄市區興盛繁榮的歷程，承載著無數高雄人以及旅客重要的歷史回憶。

▲高雄車站年底即將完工。（圖／記者賴文萱攝）

因應高雄鐵路地下化工程，這座紅鯉魚雕像暫時被遷移，但隨著年底歷經20年施工的高雄車站終於將完工啟用，紅鯉魚也將重新現身，為歷史性一刻先暖身。