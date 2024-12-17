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用健身房毛巾染披衣菌？　醫生澄清「機率低」：除非做出1行為

▲▼ 健身,運動,臥推,槓鈴。（圖／CFP）

▲最近外國網路流傳，有人將毛巾隨意放在健身器材上後再使用，沒想到卻因此感染披衣菌。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

最近外國網路流傳，有人將毛巾隨意放在健身器材上後再使用，沒想到卻因此感染披衣菌。對此，有醫生出面澄清，披衣菌主要是透過性行為傳播，不可能僅透過毛巾接觸就感染，「除非你對那些健身器材做了什麼『非常不尋常的事』。」

根據《每日郵報》報導，國外TikTok用戶@grinny45在上傳的影片中指出，自己在健身房感染了披衣菌，原因是用放在健身器材上的毛巾擦拭眼睛。起初他以為是感染結膜炎，但最後證實是披衣菌，由於他聲稱自己沒有性交史，所以當時的醫生說，「很可能有人在你放毛巾的座位上流汗了，而你用毛巾擦臉，結果感染了。」

這段影片吸引超過1000萬次觀看，有網友將問題歸咎於「有些女性健身時不穿內褲」。不過，擁有超過300萬追蹤的醫生惠廷頓（Joe Whittington）對此提出質疑，因為披衣菌主要是透過性行為傳播的，不是透過普通接觸或表面觸碰感染，「除非你對那些健身器材做了什麼『非常不尋常的事』，否則是安全的。」

@drjoe_md Dirty gym equipment can harbor harmful bacteria, viruses, and fungi that can cause a range of infections. Common illnesses include skin infections like staph or MRSA, fungal infections like athlete's foot or ringworm, and viral infections such as warts caused by HPV. If gym-goers touch contaminated surfaces and then their face, they may even risk illnesses like the common cold or flu. Cleaning equipment before use and washing hands after workouts can help reduce these risks. #stayhealthy #FitnessTips #WorkoutTips #HealthAwareness #FitnessHacks ♬ original sound - Dr. Joe, M.D. ????

根據英國性健康專家平台「SH:24」的說法，關於披衣菌能透過健身器材或毛巾傳播的說法並無根據，「披衣菌是透過性接觸傳播的，包括口交、陰道或肛交，也可以透過共用性玩具傳播。但你不會因為接吻、擁抱、共用毛巾或馬桶座而感染。」

惠廷頓補充，儘管在健身房感染披衣菌風險極低，但仍需注意抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）、皮膚疣（skin warts）和皮癬菌（ringworm）的感染風險，使用器材前一定要擦拭消毒。

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