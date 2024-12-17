用健身房毛巾染披衣菌？　醫生澄清「機率低」：除非做出1行為

▲最近外國網路流傳，有人將毛巾隨意放在健身器材上後再使用，沒想到卻因此感染披衣菌。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

最近外國網路流傳，有人將毛巾隨意放在健身器材上後再使用，沒想到卻因此感染披衣菌。對此，有醫生出面澄清，披衣菌主要是透過性行為傳播，不可能僅透過毛巾接觸就感染，「除非你對那些健身器材做了什麼『非常不尋常的事』。」

根據《每日郵報》報導，國外TikTok用戶@grinny45在上傳的影片中指出，自己在健身房感染了披衣菌，原因是用放在健身器材上的毛巾擦拭眼睛。起初他以為是感染結膜炎，但最後證實是披衣菌，由於他聲稱自己沒有性交史，所以當時的醫生說，「很可能有人在你放毛巾的座位上流汗了，而你用毛巾擦臉，結果感染了。」

這段影片吸引超過1000萬次觀看，有網友將問題歸咎於「有些女性健身時不穿內褲」。不過，擁有超過300萬追蹤的醫生惠廷頓（Joe Whittington）對此提出質疑，因為披衣菌主要是透過性行為傳播的，不是透過普通接觸或表面觸碰感染，「除非你對那些健身器材做了什麼『非常不尋常的事』，否則是安全的。」

根據英國性健康專家平台「SH:24」的說法，關於披衣菌能透過健身器材或毛巾傳播的說法並無根據，「披衣菌是透過性接觸傳播的，包括口交、陰道或肛交，也可以透過共用性玩具傳播。但你不會因為接吻、擁抱、共用毛巾或馬桶座而感染。」

惠廷頓補充，儘管在健身房感染披衣菌風險極低，但仍需注意抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）、皮膚疣（skin warts）和皮癬菌（ringworm）的感染風險，使用器材前一定要擦拭消毒。