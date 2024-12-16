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開車撞館長林口健身房！　嫌犯家屬曝死訊隨即撤文

▲開車衝撞健身房的嫌犯過世，館長發聲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

▲開車衝撞健身房的嫌犯過世，館長發聲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

記者張靖榕／綜合報導

新北市男子陳睿博於9月底駕駛賓士車，衝撞「館長」陳之漢旗下的成吉思汗健身俱樂部大門，案發後被警方逮捕並移送法辦。然而，陳男妻子15日在臉書代為發布陳男離世消息，稱陳男已完成一生功課，懇請友人撥空前往設靈處致意。不過該篇貼文隨後又被刪除，引發關注。

43歲的陳睿博於9月23日上午10時許，駕駛賓士車至成吉思汗健身俱樂部林口館，先用球棒打碎大門玻璃，隨後駕駛賓士車倒車撞破大門。他隨後遭被警方逮捕，供稱因不滿2年前曾遭館長於直播中公開他個人資料，才會來報復。

陳男妻子15日在其臉書代為發布訊息，稱，「趁他要去自由飛翔之前，懇請你們可以撥空來看看他聊聊天，生前喜歡熱鬧，他一定會很開心。」貼文中也公布了暫時設靈處，邀請友人前往致哀；然而，該篇貼文很快就被撤下。

陳睿博為前科犯，2011年曾因持槍販毒案被台北市刑大查獲。警方在當時搜出一把罕見的美製轉輪霰彈槍、48發子彈，配備包括狙擊鏡、紅外線瞄準器及白光照明裝置，據指黑市價值高達30萬元。陳睿博辯稱該武器是友人寄放，攜帶用於防身，避免遭到黑吃黑。

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