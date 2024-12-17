　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小一兒「班上4學生腸病毒」卻停不了課！家長嘆：怕無止盡擴散

▲親子教育，學生，小學生，上課，小學，校園，中學，教育，互動問答，舉手發問，教室，老師。（圖／記者林世文攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今年腸病毒疫情反常續燒，就有國小生家長表示，小一兒班上兩周內已連續4人得腸病毒了，但由於停課投票未通過，所以持續上課，這讓她不禁擔憂，「感覺會無止盡地擴散！」

該名母親在臉書社團「小一聯盟」發文提到，「兒子班上兩個禮拜內，已經連續4個孩子腸病毒了，我兒子就是第4個，建議老師停課，老師便請家長投票，結果12票對12票，感覺會無止盡地擴散。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，大票家長留言表示，「自己請假在家？」「小二+1」、「我們這有規定耶！我兒我女兒班級都停過」、「如果介意就自己幫小孩請假，一定會有不想停課的家長，因為沒後援還要上班沒辦法」、「我們這是規定要停的，低年級更嚴格」、「小一課程不難，如果可以接受停課，那代表可以自己帶孩子，這樣的話直接請假即可，為何需要學校停課呢？」「我們之前也是好幾個，有的只請1天，燒退就去上課了」、「小朋友的消毒和衛生習慣沒那麼好，得腸病毒家長就應該不要讓孩子去傳染其他人」。

▲腸病毒,洗手,國小,台北市教育局,學童。（圖／台北市教育局提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

根據台北市教育局規定，國小以上原則不停課。進入流行警訊期時，若7日內同一班級有2名（含）以上學生，經醫師診斷為腸病毒（含手足口或疱疹性咽峽炎等），由校方召集相關教職員、家長代表、衛生專業人員開會，取得該班級之半數以上家長同意，才可以採取停課措施。

另外，耳鼻喉科醫師張弘提醒，12月開始，上呼吸道疫情升溫，腸病毒也來攪局；而腸病毒患者大部分為輕症，5歲以下重症風險相對較高，需多留意是否出現抽筋、持續嘔吐、呼吸急促及嗜睡等重症跡象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》首波超狂卡司　名單曝光！
快訊／多名立委蓋錯！　投票結果出爐
家中搜出3000萬！Fans17和爆料公社「同一夥人」
快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席
柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸
快訊／盧秀燕震怒！下令追查全市有前科的教職員工
台中棒球教練涉性侵25球員！18年前前科曝光
FANS 17超級分潤「91拆帳」　狂吸少女私密片
LIVE／少棒隊淪後宮！狼教練涉性侵25人還拍片　黃珊珊蓋錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄食品公司賣過期品！連製程都講不出遭罰千萬　下游涉21縣市

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」6痛訴全看怒

【廣編】歐德集團「桃園概念館」開幕　深耕桃園開啟全新篇章

排2小時蛋糕「被懷孕姊全吃光」氣哭！　網友看完全挺她

冬天厚帽T好難晾乾！日網瘋傳「逆曬法」爆紅　網友大推實用有效

萬那杜強震規模下修7.3　氣象署：確認解除海嘯威脅

「班班喝鮮奶」擬改每周1次　教團：干擾教學現場應全面取消

獨家／北車排隊餐盒爆食安！便當裸放地上踩腳邊 「在地」美食變衛生隱患

128年來最早冬至！21日17：20：20來臨　農、陽曆罕見落在同數字

不是要請客！聚餐後「好友搶刷卡」　網見原因戰翻：分開結帳就好

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【沉默挑戰變出櫃挑戰】男店員街頭挑戰禁言60秒 整人的卻反被同事嚇爛XD

【道地台灣味應援】嗩吶版《台灣尚勇》超魔性旋律聽了熱血沸騰！

【開箱長輩冰箱】一打開全部塞滿滿　還翻出過期11年的骨董食物

【就叫你走開！】「嗨嗨鵝鵝～」下一秒鵝群暴衝他嚇得緊急撤離

高雄食品公司賣過期品！連製程都講不出遭罰千萬　下游涉21縣市

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」6痛訴全看怒

【廣編】歐德集團「桃園概念館」開幕　深耕桃園開啟全新篇章

排2小時蛋糕「被懷孕姊全吃光」氣哭！　網友看完全挺她

冬天厚帽T好難晾乾！日網瘋傳「逆曬法」爆紅　網友大推實用有效

萬那杜強震規模下修7.3　氣象署：確認解除海嘯威脅

「班班喝鮮奶」擬改每周1次　教團：干擾教學現場應全面取消

獨家／北車排隊餐盒爆食安！便當裸放地上踩腳邊 「在地」美食變衛生隱患

128年來最早冬至！21日17：20：20來臨　農、陽曆罕見落在同數字

不是要請客！聚餐後「好友搶刷卡」　網見原因戰翻：分開結帳就好

台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

高顏值磁吸式行動電源盤點　歲末出遊輕鬆續航不斷電

外籍男偷拍正妹同事洗澡　被同事抓包急落跑！判決出爐

台韓股市值差1兆美元　老謝拋4關鍵見證「台積電勝三星」

駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／考委人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

對雙子放手不理反而愛報備？　讓12星座另一半主動報備攻心祕笈

晚餐10點吃、愛抽菸的西班牙人竟長壽！　醫：原因在吃什麼

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

生活熱門新聞

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

冬至別愛愛「6禁忌一次看」　4星座發了

14年「豪門夢」碎？　王瀅深夜發文：沒有夢哪有碎

清晨7.1℃！　今晚變天「雨最多」時間曝

快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯

2025年開局「超強運四星座」

神經炎用藥發霉！健力命糖衣錠急回收58.4萬錠

不是沒人愛！4星座「一個人也過很好」

文化幣元旦發放！13到15歲每人600

下周恐「首波寒流」？　氣象署回應了

更多熱門

相關新聞

教兒子寫功課「險氣死」！陸男呼吸困難送醫

教兒子寫功課「險氣死」！陸男呼吸困難送醫

輔導孩子寫作業時盡量心平氣和，避免發生憾事！浙江省一名張姓男子平時回家後會教導孩子寫功課，沒想到近日因為作業的答案發生爭執，張男氣到胸痛難忍、呼吸困難，緊急送醫以後，才知道是心肌梗塞，引起不少討論。

好多人生病！　醫揭2大類患者

好多人生病！　醫揭2大類患者

「血水聖靈教」黑歷史遭起底！女信徒瘋砍親人

「血水聖靈教」黑歷史遭起底！女信徒瘋砍親人

「血水聖靈教」糾纏學生！　教會甩8字拒回應

「血水聖靈教」糾纏學生！　教會甩8字拒回應

赴日注意！新冠、流感疫情同時爆

赴日注意！新冠、流感疫情同時爆

關鍵字：

腸病毒國小生停課家長防疫

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面