小一兒「班上4學生腸病毒」卻停不了課！家長嘆：怕無止盡擴散

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今年腸病毒疫情反常續燒，就有國小生家長表示，小一兒班上兩周內已連續4人得腸病毒了，但由於停課投票未通過，所以持續上課，這讓她不禁擔憂，「感覺會無止盡地擴散！」

該名母親在臉書社團「小一聯盟」發文提到，「兒子班上兩個禮拜內，已經連續4個孩子腸病毒了，我兒子就是第4個，建議老師停課，老師便請家長投票，結果12票對12票，感覺會無止盡地擴散。」

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對此，大票家長留言表示，「自己請假在家？」「小二+1」、「我們這有規定耶！我兒我女兒班級都停過」、「如果介意就自己幫小孩請假，一定會有不想停課的家長，因為沒後援還要上班沒辦法」、「我們這是規定要停的，低年級更嚴格」、「小一課程不難，如果可以接受停課，那代表可以自己帶孩子，這樣的話直接請假即可，為何需要學校停課呢？」「我們之前也是好幾個，有的只請1天，燒退就去上課了」、「小朋友的消毒和衛生習慣沒那麼好，得腸病毒家長就應該不要讓孩子去傳染其他人」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

根據台北市教育局規定，國小以上原則不停課。進入流行警訊期時，若7日內同一班級有2名（含）以上學生，經醫師診斷為腸病毒（含手足口或疱疹性咽峽炎等），由校方召集相關教職員、家長代表、衛生專業人員開會，取得該班級之半數以上家長同意，才可以採取停課措施。

另外，耳鼻喉科醫師張弘提醒，12月開始，上呼吸道疫情升溫，腸病毒也來攪局；而腸病毒患者大部分為輕症，5歲以下重症風險相對較高，需多留意是否出現抽筋、持續嘔吐、呼吸急促及嗜睡等重症跡象。