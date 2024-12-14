「血水聖靈教」捷運站糾纏學生！　教會甩8字拒回應

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

近期有台北市北投區的家長在FB社團發文抱怨，表示孩子在捷運上遭到一個名為「血水聖靈教」的教團成員包圍起來，用著半強迫的方式入教，讓小孩十分驚恐。而文章曝光後，就有網友表示，該教團過往就有多次類似的行徑。而教團方面拒絕受訪，而當地警方則表示，近年來都沒有接過類似的報案。

綜合媒體報導指出，該名家長在臉書社團「北投幫」發文表示，孩子放學時在捷運站遭遇傳教人員包圍，雖然孩子已明確表示不願意參與，對方依然糾纏不休，甚至要求小孩留下電話號碼並加Line聯絡，讓孩子感到害怕。

而有其他居住在當地的家長表示，他們也曾在該地區遇到過類似情況，表示傳教士會在捷運站附近攔住學生，甚至邀請孩童到教會參加活動。也有其他網友反應，教團人員會到家門口按電鈴，用帶有強迫性質的方式傳教，讓人感到不適。也有家長提到，教團人員疑似會攜帶發出類似電波訊號的聲音，

根據《東森新聞》報導，記者試圖聯繫該教團尋求回應，教會人員僅表示「不清楚」、「我們不回應」。而當地警方則表示，目前尚未接獲正式報案，過去近十年內也無相關投訴或提告紀錄，但已開始進一步了解狀況。

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