「血水聖靈教」黑歷史遭起底！女信徒瘋砍親人、教友被強制配婚

▲一名家長在臉書爆出，孩子在捷運明德站附近遭「血水聖靈教」傳教士強迫傳教。（翻攝Google Maps）

文／鏡週刊

台北市北投區近日有家長在臉書社團反應孩子在捷運站遭「血水聖靈教」強迫傳教。而小孩已向對方明確拒絕但仍然被糾纏，甚至逼迫孩子留下聯絡電話、LINE帳號等，消息曝光瞬間引起大量討論。

日前一名家長在臉書社團「北投幫」分享，詢問民眾是否知道「血水聖靈」這間教會，因為他的孩子之前放學時，在捷運明德站附近遇到傳教士，被傳教士們要求一起禱告、傳教，但孩子已經明確表達不要的意願，但傳教士們仍不放人，甚至逼迫孩子留電話、加LINE，令孩子感到相當不舒服及害怕，不曉得是否有其他人有類似的經歷。

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消息曝光以後，瞬間引起不小討論，該臉書社團的其他網友也留言證實，約2、30年前就遇過類似狀況，並指稱這個宗教組織喜歡找學生，也有人碰過不斷被要求受洗的情況。據了解，對於此次有傳教士拉住學生傳教，要求加LINE的事件，「血水聖靈」教會僅說「不方便接受採訪」。根據「東森新聞」報導，轄區警方則對此說明，並沒有接到報案，近10年來都無人報案、提告，詳情仍須釐清。

據悉，此次受到熱議的宗教團體「血水聖靈」，全名叫做「耶穌基督血水聖靈全備福音佈道團」由左坤創立，1988年8月在台北成立，創辦人自稱擁有30萬信徒，不過設立之初被政府認定有邪教傾向，因此受到擠壓。在台灣成立總部前，「血水聖靈」也有在中國傳教，不過1995年被當地政府認定為邪教組織。

綜合媒體報導，這個教會出現過不少爭議，過去就傳出會拉攏未成年入教，用話術誘騙信眾捐出財產，更曾幫年輕信徒強制配婚。在2014年還有女信徒被洗腦將親人砍成重傷。如今爭議事件再添一筆。



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