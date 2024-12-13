赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

▲日本目前流感與新冠感染人數迅速增加。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本新冠與流感疫情同時爆發，根據統計，光是近1周內因感染流感而到醫療機構就診的患者就高達34萬人，幾乎是上周的2倍。此外，新冠感染人數也已經連續2周增加。厚生勞動省呼籲，每年一到冬季都有疫情擴大的跡象，因此民眾務必做好基本防疫措施，而國人赴日旅遊也應小心注意。

根據《日本放送協會》報導，全日本流感疫情持續蔓延，截至12月8日的一周內，前往醫療機構就診的流感患者數就已經超過34萬人，與前一周相比幾乎翻倍。

根據國立傳染病研究所的統計，全日本約5000家的醫療機構通報顯示，上周新增4萬4673名流感患者，比前一周還多出2萬多人。而全日本的患者總數則達34萬7000人，是前一周的1.9倍。平均每家醫療機構需要接診9.03名流感患者。

▲厚生勞動省呼籲，應做好基本防疫措施。（示意圖／達志影像／美聯社）



不僅如此，有13個地區的單家醫療機構單周流感就診人數超過10人，達到「注意報級別」門檻。

與此同時，新冠疫情的感染人數也在持續上升。截至8日的一周內，全日本新冠患者人數達1萬5163人，較前一周增加3218人。而平均每家醫療機構需要接診3.07名新冠患者，比前一周增加約1.27倍，確診人數已經連續第2周增長。

厚生勞動省表示，每逢冬季，流感、新冠肺炎等傳染病就會出現加速擴散的趨勢，因此民眾應持續加強基本的防疫措施，減少傳播風險，勤洗手、戴口罩及遵守「咳嗽禮節」。