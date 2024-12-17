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桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集　兩天發出180萬美食券　

▲桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集

▲桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集，兩天發出180萬美食券。（圖／衛生局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

為期兩天、於桃園藝文特區廣場舉辦的「桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集」，已在15日落幕。桃園市政府衛生局今日表示，今年民眾參與熱烈，吸引逾萬人參與，桃食安心資訊平台瀏覽量增加205,207人次，總共發出了高達180萬的美食券，以及直播抽出市值超過30萬元摸彩獎品。

▲桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集

▲桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集」，吸引逾萬人參與。（圖／衛生局提供）

這次活動透過多元互動內容和精彩的表演，積極傳遞健康飲食、食品安全與永續農業的重要理念；而持有美食券的民眾至114年1月30日止仍可到桃園數百間優質溯源餐廳使用，藉由美食券活動鼓勵本市參與桃食安心資訊平台的業者，也讓民眾可以輕鬆享用安心美食。得獎名單與美食券兌換店家可至「桃食安心資訊平台」網站查詢。

▲桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集

市府衛生局指出，兩天的活動現場，特別設置了各種與食安相關的闖關道館，包含「食安道館」、「食農道館」、「食品添加物道館」、「食物源頭道館」及舞台食安知識問答等闖關活動，讓學童在輕鬆互動中學習食品安全與健康知識，將食安教育方式植入人心，從品嘗美食與遊戲中學習，達到寓教於樂目的，闖關成功的人氣摸彩禮「樂高」，更是讓小朋友們爭相參與，現場氣氛融洽。

此外，活動中還有優質業者組成的美食市集與食農市集，提供豐富的在地農特產品與美味佳餚，讓民眾在品嚐桃園風味的同時，支援在地農業發展。活動的壓軸直播抽獎與「怕胖團」的壓軸演出，更是將整個現場氣氛推向高潮，讓參與民眾沉浸在歡樂氣氛之中。

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桃園衛生局桃食安心健康永續美食券

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