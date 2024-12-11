▲及時伸出援手「1問2應3轉介」，做自殺防治守門人

▲桃園市衛生籲請民眾及時伸出援手「1問2應3轉介」，做自殺防治守門人。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局10日表示，我們常因為生理病痛、與家人間的互動及伴侶的相處、課業問題、職場工作或經濟壓力等可能導致生理及心理不適，也許是短暫的、也可能是持續好一段時間，在現代生活步調快速且緊湊的情況下，鼓勵大家能共同做自殺防治守門人「1問、2應、3轉介」，及時伸出援手、陪伴其尋求專業資源，以度過情緒低潮期。

市府衛生局表示，自殺行為是從「想法」到「行動」的漸進過程，許多自殺的行為背後，可能存在某一些形式的線索或警訊，可能以口語或行為的方式表現，也可由其所處狀態判斷，每一個感到迷茫或絕望的人，都希望被接住這樣的感受與情緒，因此，關懷與支持的重要性是讓他們知道並不孤單、不須獨自面對。

自殺防治守門人「1問、2應、3轉介」是指當我們察覺到他人的求助訊息時，能主動關懷詢問、積極傾聽，並適當回應與陪伴，協助其進一步連結醫療或心理衛生相關資源，呼籲市民朋友，即使在忙碌的生活中，也不要忘記關心自己的情緒狀態，歡迎市民朋友運用以下心理衛生資源，幫助您找回自己的生活步調：

1. 自我檢測心情溫度計（BSRS-5）：

透過6項題目線上篩檢（網址：https://reurl.cc/M60OyK）如總分15分以上且自殺想法有2分，建議尋求專業輔導或精神科治療。

2. 心理諮詢面談服務：

桃園市設有26個服務據點（4處社區心理衛生中心）提供免費心理諮詢一對一面談服務，可透過桃園市社區心理衛生中心網站（網址：https://mental.tycg.gov.tw/）預約，或撥打專線03-3325880尋求專人協助。

3. 電話協談專線：如有情緒困擾亦可撥打生命線1995、張老師1980或24小時安心專線1925，透過專業人員傾聽與陪伴度過低潮。