擺脫藥癮不孤單！　桃園衛生局：社會多元服務網絡幫助復原

▲「不再毒自孤單、陪伴從心出發」分享會。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

玄哥(化名)年少時，因誤交幫派朋友而染上毒癮，從藥頭到藥癮者，長年在吸食與販毒間掙扎，也因販賣毒品多次入監服刑，出監後面臨與社會脫節的挑戰。儘管結婚組成家庭，但因生活壓力與毒癮影響，家庭關係岌岌可危，尤其在妻子產後罹患憂鬱症且出現自殺意念時，兩人經常陷入激烈爭執甚至家暴衝突。

經桃園市毒防中心的個管員和家庭暴力暨性侵害防治中心(家防中心)社工聯合協助，為這對夫妻提供心理諮商、婚姻輔導及育嬰指導等服務，幫助玄哥一家逐步修復家庭關係。

為提升社會大眾對藥癮者的關懷與支持，桃園市政府衛生局14日舉辦「不再毒自孤單、陪伴從心出發」藥癮個案處遇分享，期透過真實故事與點亮陪伴心儀式，讓民眾更了解毒品危害防制中心(毒防中心)的工作，以及陪伴藥癮者重建生活的努力。

衛生局長賈蔚強調，藥癮復原是一個持續變化的過程，不僅需要專業的醫療與心理輔導，更依賴整個社會的包容與支持。毒防中心提供的家庭訪視、電話關懷及資源轉介等服務，幫助藥癮者及其家人建立支持網絡。衛生局呼籲社會給予藥癮者更多理解與接納，並鼓勵有藥癮議題的民眾尋求專業協助，撥打24小時免付費毒防諮詢專線0800-770885，讓專業團隊陪伴他們勇敢面對挑戰，共同走向健康與希望的未來。

包括：桃園地方檢察署、社會局、勞動局及桃園療養院等單位人員出席活動，共同點亮象徵「陪伴心」的燈光，期經由社會多元服務網絡攜手為藥癮者鋪設復原之路，減少他們在戒治過程中的孤獨與無助。