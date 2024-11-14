　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

擺脫藥癮不孤單！　桃園衛生局：社會多元服務網絡幫助復原

▲擺脫藥癮不孤單！

▲「不再毒自孤單、陪伴從心出發」分享會。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

玄哥(化名)年少時，因誤交幫派朋友而染上毒癮，從藥頭到藥癮者，長年在吸食與販毒間掙扎，也因販賣毒品多次入監服刑，出監後面臨與社會脫節的挑戰。儘管結婚組成家庭，但因生活壓力與毒癮影響，家庭關係岌岌可危，尤其在妻子產後罹患憂鬱症且出現自殺意念時，兩人經常陷入激烈爭執甚至家暴衝突。

經桃園市毒防中心的個管員和家庭暴力暨性侵害防治中心(家防中心)社工聯合協助，為這對夫妻提供心理諮商、婚姻輔導及育嬰指導等服務，幫助玄哥一家逐步修復家庭關係。

▲擺脫藥癮不孤單！

為提升社會大眾對藥癮者的關懷與支持，桃園市政府衛生局14日舉辦「不再毒自孤單、陪伴從心出發」藥癮個案處遇分享，期透過真實故事與點亮陪伴心儀式，讓民眾更了解毒品危害防制中心(毒防中心)的工作，以及陪伴藥癮者重建生活的努力。

衛生局長賈蔚強調，藥癮復原是一個持續變化的過程，不僅需要專業的醫療與心理輔導，更依賴整個社會的包容與支持。毒防中心提供的家庭訪視、電話關懷及資源轉介等服務，幫助藥癮者及其家人建立支持網絡。衛生局呼籲社會給予藥癮者更多理解與接納，並鼓勵有藥癮議題的民眾尋求專業協助，撥打24小時免付費毒防諮詢專線0800-770885，讓專業團隊陪伴他們勇敢面對挑戰，共同走向健康與希望的未來。

包括：桃園地方檢察署、社會局、勞動局及桃園療養院等單位人員出席活動，共同點亮象徵「陪伴心」的燈光，期經由社會多元服務網絡攜手為藥癮者鋪設復原之路，減少他們在戒治過程中的孤獨與無助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／天兔明午「暴風圈觸陸」　氣象署最新說明
Joeman驚喜同框《黑白大廚》2主廚！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園藍營民代母親登山遭虎頭蜂螫傷　籲戶外活動做好防護措施　

桃園跨年晚會經費不到千萬！　民代建議增加搶卡司

擺脫藥癮不孤單！　桃園衛生局：社會多元服務網絡幫助復原

身障婦步花甲之年再創業　靠職訓「工作室業務繁忙」

桃園市總體建設缺口1642.59億　凌濤痛批現行財劃法不公

桃園義消出勤捕蜂被螫不治　市議員徐玉樹爭取隨車配備自救針劑

熱心公益回饋社會　台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

南投縣首推高中職以下獎助出國學習計畫　明年申請對象擴及大專校院

11／13全國單日詐騙金額4.1億　南投公布打詐數據、手法！

推動全台唯一暗空公園與光害防制　南投縣獲天下城市治理卓越獎

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

桃園藍營民代母親登山遭虎頭蜂螫傷　籲戶外活動做好防護措施　

桃園跨年晚會經費不到千萬！　民代建議增加搶卡司

擺脫藥癮不孤單！　桃園衛生局：社會多元服務網絡幫助復原

身障婦步花甲之年再創業　靠職訓「工作室業務繁忙」

桃園市總體建設缺口1642.59億　凌濤痛批現行財劃法不公

桃園義消出勤捕蜂被螫不治　市議員徐玉樹爭取隨車配備自救針劑

熱心公益回饋社會　台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

南投縣首推高中職以下獎助出國學習計畫　明年申請對象擴及大專校院

11／13全國單日詐騙金額4.1億　南投公布打詐數據、手法！

推動全台唯一暗空公園與光害防制　南投縣獲天下城市治理卓越獎

小鵬「P7＋電動掀背轎跑」大陸開賣！標榜全球首款AI汽車智駕更聰明

史上第4年輕砍「單場50分」　溫班亞瑪還用三分球追平柯瑞神紀錄

她模仿李子柒「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

吳俊偉和手中那顆球對話：你可以！連兩天關門笑說拿冠軍再哭

凱迪拉克「全新霸氣電動休旅Vistiq」北美上市！馬力615匹車重近3噸

金倒永雙轟5打點　韓國8比4擊退古巴奪12強首勝

保時捷敞篷車「嘉義墜海」　花內褲駕駛站車上等救援

桃園藍營民代母親登山遭虎頭蜂螫傷　籲戶外活動做好防護措施　

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

桃園跨年晚會經費不到千萬！　民代建議增加搶卡司

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

林口三井OUTLET二館開幕　2.4萬坪商場創2000個就業機會

桃園市議員黃婉如　爭取帶狀皰疹疫苗補助

花蓮森林護管員新血入列　榜首22歲國立大學畢

2025台灣燈會流動廁所大減　桃園民代重批

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

全國到院前超音波認證課程第四場在台南開辦！

攔查違規竟是失蹤人口　大園警協助男子重建親情

天兔颱風生成台水第六區處加強戒備並儲水備用

國際建築大師伊東豊雄、市長黃偉哲暢談文化新地標願景

屏東縣今年迄今發生4992詐騙案　財損逾19億

新住民夢想由移民署實現越南醫學生成為美髮師

義消捕蜂被螫不治　桃市增自救針劑

更多熱門

相關新聞

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存

桃園市衛生局14日表示，衛福部疾病管制署公布基隆市發現一劑國光變色流感疫苗案，該局於10 月12日晚間接獲通知，立即全面清查並停止施打該批號疫苗。查同批號桃園市獲配6.8萬劑，剩餘3.9萬劑，截至目前無接獲通報疫苗異常及接種不良反應。

花蓮推出「親職減壓方案」　育兒不再孤單

花蓮推出「親職減壓方案」　育兒不再孤單

桃園衛生局長賈蔚就職　盼守護市民健康

桃園衛生局長賈蔚就職　盼守護市民健康

桃園衛生局新任局長賈蔚　拜會議長邱奕勝

桃園衛生局新任局長賈蔚　拜會議長邱奕勝

異鄉打拼不孤單勞動部讓你當靠山

異鄉打拼不孤單勞動部讓你當靠山

關鍵字：

擺脫藥癮孤單賈蔚專業醫療桃園衛生局

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

他照胃鏡驚現「一片片黃色瘤」　醫曝致病因

台灣2：1驚險勝多明尼加！

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

老公說很忙！「LINE開1功能」顯示偷吃鐵證

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面