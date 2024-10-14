國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存請民眾安心接種

▲桃園衛生局鼓勵符合資格者踴躍接種疫苗，增強健康防護力。(圖／衛生局提供)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局14日表示，衛福部疾病管制署公布基隆市發現一劑國光變色流感疫苗案，該局於10 月12日晚間接獲通知，立即全面清查並停止施打該批號疫苗。查同批號桃園市獲配6.8萬劑，剩餘3.9萬劑，截至目前無接獲通報疫苗異常及接種不良反應。

市府衛生局表示，於10月13日上午除了請各合約醫療院所針對該批號就地封存及並停止施打該批號疫苗，並以其他廠牌之流感疫苗取代外，另要求各合約院所施打前再次檢視疫苗批號及外觀。桃園市校園接種的疫苗皆是疾管署認可安全無虞，民眾可安心接種；接種流感疫苗過去常見不良反應為注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，ㄧ般會在發生後1-2天內自然恢復，若持續有身體不適的狀況，請至醫療院所由醫師評估，若醫師評估與疫苗相關則會進行通報追蹤調查作業。

衛生局呼籲，進入秋冬季前，為保障自身健康，同時接種流感疫苗和新冠疫苗，可有效降低流感重症及新冠併發重症發生風險，鼓勵符合資格者踴躍接種疫苗，增強健康防護力、同時也能減少校園病毒傳播。桃園市接種站資訊可至衛生局官網查詢（https://reurl.cc/Y0bLeD），也可先透過「疫苗E指訂」線上預約系統（https://e-vacbooking.tycg.gov.tw/）完成疫苗預約，免去現場排隊困擾。