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靜宜女大生為愛赴緬！「懷孕8個月遭拘留」照片曝光　編號DX879

▲靜宜女大生懷孕8個月照片曝光，分檢所內打地舖休息。（圖／讀者提供，下同）

▲靜宜女大生懷孕8個月照片曝光，分檢所內打地舖休息。（圖／讀者提供，下同）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

靜宜大學一名林姓女大生2023年3月底失聯，家人焦急尋人，最後發現林女疑似是「為愛走天涯」，入境緬甸仰光與男友在果敢園區替詐騙集團工作，後因果敢爆發戰爭，她被逮送往大陸，當時她懷孕8個月，被拘留在臨滄分檢所內，透過照片可發現，她身形變得臃腫，被編號為DX879。

回顧整起事件，20歲林姓女大生2023年3月29日失聯，家人焦急在社群媒體上發文尋人，懷疑林女被人蛇集團控制，經警方抽絲剝繭追查後發現，林女3月30日上午8時許搭乘長榮航空飛往倫敦的班機出境，並趁著泰國曼谷轉機時，從曼谷沿陸路入境緬甸。

而林女並非遭人蛇集團拐賣，而是自願「為愛赴緬」，出國前還先借了6萬元，要到果敢詐騙園區找男友，「全球反詐騙組織」成員先前確認林女位置後，順利接觸到人，但沒想到林女回應「男友不走她不走」，堅決不回台灣。

▲靜宜女大生懷孕8個月照片曝光，分檢所內打地舖休息。（圖／讀者提供，下同）

而緬甸政府軍和民間武裝部隊2023年10月底爆發激烈交戰，戰火波及到與其接壤的大陸雲南邊境城市，在大陸外交部斡旋之下，緬甸軍與果敢、德昂、若開等緬北民地武組織達成停火協議，林女因戰爭的緣故，當時身懷8個月身孕的她，自首後被送往大陸雲南，拘留於臨滄分檢所內。

透過照片可發現，林姓女大生臉色蠟黃、兩頰上有不少暗沉痘疤，她身穿紅色帽T，裹著厚重的棉被打地鋪休息，臉型、身形都與當初離校時有些落差，她身上還被掛上DX879的編號牌。據了解，林姓女大生事後已由舅舅保釋，先在天津待產後，再前往上海坐月子、候審，至於如今狀況如何尚未可知。

▲靜宜女大生懷孕8個月照片曝光，分檢所內打地舖休息。（圖／讀者提供，下同）

▲▼靜宜女大生前往緬甸前，曾向詐團借6萬元，是還債？簽賭？或是其他用途，警方全力調查。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲靜宜女大生失蹤時，家屬焦急PO文尋人。（圖／ETtoday資料照）

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