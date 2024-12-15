新北土城農民直銷站開幕　農會辦「年菜試吃」販售有機蔬菜

▲新北土城區農會第一家農民直銷站開幕，農業局長諶錫輝（右7）出席揭牌。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區第一家農民直銷站今（15日）盛大開幕，土城區農會將原有的「農村社區小舖」升級為「農民直銷站」，擴大營運空間，方便民眾採購在地優質農產品，即日起至12月20日，只要來店並加入土城區農會官方LINE，就能免費獲得精美小禮物1份！另外16日至20日止，土城農會將舉辦為期5天年菜試吃活動，誠摯邀請民眾共襄盛舉，品味在地美食。

農業局指出，新北市土城區農會自2019年設立「農村社區小舖」，廣受消費者好評。為了進一步擴大服務範圍，農會原址升級成「農民直銷站」，不僅將原本僅有3坪的空間擴展至12坪，還將原有不透光的空間改為明亮通透的玻璃設計，為消費者帶來舒適愉快的購物體驗。

▲12月15日至12月20日，只要來店並加入土城區農會官方LINE，就能免費獲得精美小禮物。

農業局表示，「農民直銷站」集結30位新北優質農友的有機蔬菜，為消費者提供新鮮、安全的選擇。這裡不僅是農產品的銷售點，更是農民與消費者直接互動的平台。消費者可以輕鬆了解每一件產品的來源，透過購買本地產品支持在地農業，為農民創造更多收入。

土城區理事長林義隆表示，為了慶祝土城區第一家農民直銷站開幕，當天消費滿500元即可獲得一次扭蛋機會，獎品豐富，特獎為土城區農會設計的擺接麵造型悠遊卡，誠摯邀請民眾共襄盛舉，品味在地美食。相關活動訊息，敬請關注「新北市土城區農會」臉書粉專了解更多詳情。

新北市農業局長諶錫輝表示，我們也在農村生產地及都會消費地成立20處希望市集據點及開拓26處小農鮮舖，協助農友打開通路，提供農友展售本市新鮮、安全農特產品，以及設立智慧希望市集（自動販賣機），販售本市小農、青農商品及農村好物，發揮通路的價值，建構健康新北市。

▲12月16日至12月20日止，土城農會將舉辦為期5天年菜試吃活動。

▲民眾購買農產品。

▲民眾可購買到來自產地優質農漁產品。