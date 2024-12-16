蔣萬安晚宴致詞提瓊瑤　引自傳「戰爭代表流浪跟苦難」籲交流重要

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇預計17日登場，上海市副市長華源在16日中午抵台，晚上出席由北市府作東在圓山飯店的晚宴。台北市長蔣萬安致詞主題聚焦在藝文，提及到日前在家中過世的知名作家瓊瑤、藝人周杰倫和張惠妹，並引用瓊瑤自傳曾說「戰爭代表的就是流浪和苦難」，強調這提醒大家「交流與和平的重要」。

華源一行人於16日中午抵達台北，晚上出席圓山飯店的歡迎晚宴，晚宴先由蔣萬安致詞，接著是華源致詞，然後雙方互贈禮物。晚宴現場席開28桌、約300人到場，除了台北市長蔣萬安與上海市長華源坐在主桌以外，還有兩市市府官員與產業界人士到場。

蔣萬安致詞時表示，雙城論壇從2010年開始，每年台北、上海輪流主辦，已經走過15年頭，去年特別感謝上海朋友們周到接待，「今年我能在台北再一次和上海朋友們相聚，實在不容易，非常歡迎大家的到來。」

▲台北市長蔣萬安出席雙城論壇晚宴。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安提及，特別的時刻，總讓他想起特別的人，今天讓他想起對台北、對上海都深具意義的瓊瑤女士，瓊瑤在上海就讀小學，在台灣文壇綻放光芒，也是在兩岸開放探親之後，第一個赴陸拍攝取景的台灣影視製作人，開啟兩岸影視合拍風潮，加深共同的文化記憶，在《還珠格格》有一句話，「受過傷的心，要用真心來修補」，而瓊瑤也在自傳中提到「戰爭代表的就是流浪與苦難」，這些都提醒我們交流與和平的重要。

蔣萬安指出，講到上海，也讓他想起周杰倫的一首歌《上海1943》，唱出老上海懷舊的街坊小巷，台北也一樣，今年正好是台北建城140週年，自己上任之後讓台北大巨蛋完工啟用，而在大巨蛋辦第一場演唱會的歌手正是周杰倫，接下來阿妹即將在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，「明天我們就會帶各位參觀大巨蛋。」

蔣萬安說，台北和上海文化交流，一直在音樂藝術等多個方面領域延續，音樂的凝聚力和共鳴帶來連結人心力量，超越地域界限，弭平了誤解跟隔閡，「無論是台北或上海，我們都是粉絲，雙城你我，負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多的困難，而且不畏風雨。」

最後，蔣萬安強調，「再次歡迎大家來到台北，我們也祝福這一次論壇成果豐碩，同時一起為雙城好、兩岸好，繼續努力，謝謝大家！」