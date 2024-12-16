獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

記者吳奕靖／高雄報導

中職啦啦隊現在已經成為各方矚目焦點，不僅有來自韓國的隊員，甚至轉隊也備受關注，但是大家可能不知道，其實中職啦啦隊最早是La news girls，而第一代成員當中有一名混血美女叫蘇莉（Suli），在退役後轉型成為舞蹈總監，Lamigo girls到Passion Sisters，不少當紅女隊員都是出自她的教導，因此又有「女神製造機」的稱號。

▲中職女神製造機蘇莉（點狀上衣）找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

球季結束，蘇莉並沒有停下自己的腳步，繼續在舞蹈教室教著舞蹈，但這次的對象既熟悉又陌生，因為這裡的成員都是退役的中職啦啦隊員，還有表演的夢想，現在蘇莉把這群退役啦啦隊又組合成軍。其實蘇莉是台灣最早的職棒啦啦隊員，從2005年成軍開始，蘇莉就是第一代的成員，同期隊員還有現今活躍在電視螢光幕演藝圈的LaLa，當時她們被球迷暱稱「辣妞」。

▲蘇莉逐一調整退役隊員舞蹈動作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘇莉是中職lanew girl 第一代成員 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇莉在球季休賽期，找來一群退役的中職啦啦隊員訓練，明年1月成軍表演，談起為何會組團，她表示：「因為我覺得我們的夢還沒有做完，之前可能是階段性的結束，但是現在我們想要繼續把這個夢延續下去，還有很多表演沒有呈現給大家，所以趁這個機會想要有個舞台發揮」。同時蘇莉也強調，找退役啦啦隊員是因為過往她們已經有很多經驗，所以綜合以前的表演經驗，將更能夠貼近自己想要她們表現的「性感與活力」。

現在中職啦啦隊的環境競爭非常激烈，目前會遇到韓流來襲以及轉隊等現實問題，近期她也提到「全猿逃走中」，目前她表示自己有聽說，而且還會有第三個知名隊員，但「其實球員也會換隊伍，有時候這個隊伍的緣分已經沒有了，或是想要更多舞台、不一樣的球迷，我是樂觀其成」，所以自己還是先不公布了。

對於韓流來襲，這部分她也是樂觀看待，「有韓國啦啦隊員來到台灣，其實有加強到我們一個步伐，因為她們每個實力都很堅強，所以台灣的啦啦隊員也會跟著她們的腳步進步，這是個很好的交流。」

▲中職女神製造機蘇莉找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）