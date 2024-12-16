　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

記者吳奕靖／高雄報導

中職啦啦隊現在已經成為各方矚目焦點，不僅有來自韓國的隊員，甚至轉隊也備受關注，但是大家可能不知道，其實中職啦啦隊最早是La news girls，而第一代成員當中有一名混血美女叫蘇莉（Suli），在退役後轉型成為舞蹈總監，Lamigo girls到Passion Sisters，不少當紅女隊員都是出自她的教導，因此又有「女神製造機」的稱號。

▲中職女神製造機蘇莉找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職女神製造機蘇莉（點狀上衣）找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

球季結束，蘇莉並沒有停下自己的腳步，繼續在舞蹈教室教著舞蹈，但這次的對象既熟悉又陌生，因為這裡的成員都是退役的中職啦啦隊員，還有表演的夢想，現在蘇莉把這群退役啦啦隊又組合成軍。其實蘇莉是台灣最早的職棒啦啦隊員，從2005年成軍開始，蘇莉就是第一代的成員，同期隊員還有現今活躍在電視螢光幕演藝圈的LaLa，當時她們被球迷暱稱「辣妞」。

▲中職女神製造機蘇莉找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇莉逐一調整退役隊員舞蹈動作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職女神製造機蘇莉找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘇莉是中職lanew girl 第一代成員 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇莉在球季休賽期，找來一群退役的中職啦啦隊員訓練，明年1月成軍表演，談起為何會組團，她表示：「因為我覺得我們的夢還沒有做完，之前可能是階段性的結束，但是現在我們想要繼續把這個夢延續下去，還有很多表演沒有呈現給大家，所以趁這個機會想要有個舞台發揮」。同時蘇莉也強調，找退役啦啦隊員是因為過往她們已經有很多經驗，所以綜合以前的表演經驗，將更能夠貼近自己想要她們表現的「性感與活力」。

現在中職啦啦隊的環境競爭非常激烈，目前會遇到韓流來襲以及轉隊等現實問題，近期她也提到「全猿逃走中」，目前她表示自己有聽說，而且還會有第三個知名隊員，但「其實球員也會換隊伍，有時候這個隊伍的緣分已經沒有了，或是想要更多舞台、不一樣的球迷，我是樂觀其成」，所以自己還是先不公布了。

對於韓流來襲，這部分她也是樂觀看待，「有韓國啦啦隊員來到台灣，其實有加強到我們一個步伐，因為她們每個實力都很堅強，所以台灣的啦啦隊員也會跟著她們的腳步進步，這是個很好的交流。」

▲中職女神製造機蘇莉找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職女神製造機蘇莉找來退役隊員重新成軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息
林襄挨酸「說話不經頭腦」！　10字正面回擊
小S愛女Lily曬雅思成績單！　曾說「母語是英文」遭出征
蔣萬安晚宴致詞提瓊瑤　引自傳「戰爭代表流浪跟苦難」籲交流重要
獨／第一代啦啦隊女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完
LIVE／雙城晚宴登場！蔣萬安宴請華源　致詞亮點「兩岸藝文」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

金牌專案誕生！世新大學資傳畢展結合創意大賞　探索AI創作未來

桃機國際美食嘉年華開跑　打卡享優惠、耶誕跨年加送伴手禮

「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

2025年開局「超強運四星座」　貴人相助　愛情事業雙豐收

不想努力了！什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息

南山人壽揪地方創生團體規劃「永續深度旅行」為金山注入新活水

第二周就離職！他做「日間保全」崩潰：被當空氣，出事要1人扛

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

怕愛貓誤食塑膠繩想拿走　牠突然驚醒緊咬：別想偷

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

金牌專案誕生！世新大學資傳畢展結合創意大賞　探索AI創作未來

桃機國際美食嘉年華開跑　打卡享優惠、耶誕跨年加送伴手禮

「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

2025年開局「超強運四星座」　貴人相助　愛情事業雙豐收

不想努力了！什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息

南山人壽揪地方創生團體規劃「永續深度旅行」為金山注入新活水

第二周就離職！他做「日間保全」崩潰：被當空氣，出事要1人扛

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

情侶吵架！熱褲妹「直接躺馬路上」　誇張畫面曝

《換乘戀愛》1～3季原班人馬新節目來了！「明年開播」時間曝光

蔣萬安贈瓷盤「雙城好兩岸好」　上海回贈瓷瓶寓「兩市人民心手相連」

蔣萬安晚宴提周杰倫、張惠妹　音樂共鳴超越界限「弭平隔閡」

華源晚宴致詞謝台北、蔣萬安：雙城論壇是兩岸和平發展的好事！

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

暖助1735隻浪浪找到家！高雄4大管道認養率增17%

涂兆緯7局好投助威　文化大學擒台體收第8勝晉級保希望

林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！

快訊／5縣市低溫特報！今晚到明天跌破10度

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

更多熱門

相關新聞

林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

啦啦隊女神林襄最近疑似遭到影射私下沒禮貌、搭高鐵佔位，儘管她事後已發出聲明闢謠，但風波還是狂燒，就連社群貼文底下都出現許多洗版留言，甚至還有網友嗆她說話不經頭腦，建議她應該去看醫生。為此，林襄也親自留言寫下10字反擊對方了。

與林安可拚開轟　清宮：我會輸！

與林安可拚開轟　清宮：我會輸！

林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版

林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版

獨／富二代痴迷酒店妹　砸300萬僅牽手

獨／富二代痴迷酒店妹　砸300萬僅牽手

林襄陷佔位風波「突親授打肉毒後保養」　昔認：我有200萬的臉

林襄陷佔位風波「突親授打肉毒後保養」　昔認：我有200萬的臉

關鍵字：

高雄中職啦啦隊女神製造機轉隊韓國退役影音

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面