台鐵北迴線小清水溪橋「提前12／21雙線通車」　助攻元旦春節疏運

記者李姿慧／台北報導

台鐵北迴線小清水溪橋西正線因颱風遭沖毀，中斷將近5個月，該區間僅能單線雙向行車，歷經台鐵全力趕工，西小清水溪橋將提前7天通車，北迴線12月21日起恢復雙線運行，將可趕上明年元旦、春節疏運。

今年7月25日因強烈颱風凱米侵襲致小清水溪河水暴漲，夾帶大量土石流沖毀台鐵北迴線西正線K53+800小清水溪橋，造成該區段僅能以東正線單線運轉，迄今已將近5個月。

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▲▼經台鐵全力趕工，北迴線西小清水溪橋將提前通車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，經台鐵工程人員戮力趕工，建立新橋並清淤河道，其中主橋體、軌道、電車線、及號誌系統皆已完工，正辦理通車前檢查及列車試運轉，原預計12月28日的通車期程，確定可提前至12月21日通車，恢復北迴線全線雙線運行。

台鐵公司董事長杜微日前也前往西小清水溪橋現場視察重建工程進度，杜微表示，北迴線提早恢復雙線通車是重要的使命，包括114年元旦、春節及清明疏運，台鐵公司即可依計劃提供最大運能，做好旅客服務。

▲台鐵董事長杜微(中)視察北迴線西小清水溪橋工程。（圖／台鐵公司提供）

針對後續鐵道強化韌性，杜微強調，台鐵後續將分階段辦理東部幹線各項邊坡、橋樑、及路線加強防護工程，進一步鞏固鐵路營運安全。