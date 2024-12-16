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「文青手作店」遭爆是詐騙！賣家曬假截圖　律師氣炸：到處擺攤

▲「文青手作店」遭爆是詐騙！賣家曬假截圖。（圖／翻攝自臉書／巴毛律師混酥團）

▲業者得知她是律師後還要求保密。（圖／「巴毛律師混酥團」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「巴毛律師」陳宇安先前在寵物展上，跟文創工作室「Maotopia/貓城世」買了兩款加預定一款包包，一共花費6千多元，結果遲遲沒收到貨，怎料商家先是誆稱「沒人取件」，當她要求退款時又說貨卡在物流，甚至偽造截圖想蒙混過關，氣得她報警提告，並將此事PO網；而文章也釣出不少苦主，還有人熱心提醒「他們12月21、22日要在台中草悟道擺攤！」

陳宇安在「巴毛律師混酥團」發文提到，當初在寵物展上，看他們攤位是一個小女生在顧，還稱讚賣的包包很漂亮，「她說這是他們自己設計製造的，一方面我喜歡他們的包包，二方面我想支持台灣廠商，也覺得小女生創業不容易，所以才會付款預訂，三個包包總共花了6000多。」

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▲「文青手作店」遭爆是詐騙！賣家曬假截圖。（圖／翻攝自臉書／巴毛律師混酥團）

▲律師遲遲沒收到貨，對方還謊話連篇。（圖／「巴毛律師混酥團」授權引用）

怎料，她等候多時遲遲沒到貨，只好私訊賣家詢問，結果對方稱沒人取件，「我說我沒收到通知，況且沒人取件會退回，他中間還煞有其事地說，要聯絡超商店長調監控，後來又改口表示我登記的超商無法收貨，我說那我不要了、退款給我，他則回貨卡在物流無法退。」

陳宇安不禁怒道，「跟我聯繫的過程不斷說謊，還偽造賣貨便的截圖，到現在還死不認錯，重寄以後居然設定貨到付款，要我再付一次錢；知道我是律師以後，還說律師有保密義務，希望我不要把對話貼上網，律師的保密義務是跟當事人之間，我跟你有什麼鬼保密義務。」

▲「文青手作店」遭爆是詐騙！賣家曬假截圖。（圖／翻攝自臉書／巴毛律師混酥團）

▲賣家竟偽造截圖。（圖／「巴毛律師混酥團」授權引用）

不僅如此，陳宇安還透露，PO文後發現好多人都沒收到包包，且自己預定的包包根本淘寶貨，「然後還堅持包包是他們自己製作，淘寶有一模一樣的，是因為他們生意做到中國，是你你信嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「這樣受害者可以聯合起來去告店家嗎？」「這個鐵定收不到的」、「可能常用這招騙不懂或怕麻煩而自認倒霉的一般人，殊不知這次惹錯人，支持律師」、「他們慌了」、「我也遇到一模一樣的事情，在貓展訂購沒收到包包，去他們的蝦皮店家反應要報警，說是詐騙跟蝦皮檢舉賣家詐騙，才收到皮夾，然後我立馬就被他們封鎖，真的是很糟糕的店家」。

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