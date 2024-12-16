「一天一篇文直到邱青夫妻還錢」　兇版李毓芬挨告誹謗結果曝

▲香菱不滿投資受騙，要求邱仕偉還錢結果被邱的前妻青青提告。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

網紅青青的前夫邱仕偉因涉嫌司法黃牛案遭起訴，有「兇版李毓芬」之稱的香菱5月間在社群平台上連po「一天一篇文直到邱青夫妻還我700萬」，青青不滿被影射騙錢欠債，控告香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查認為，香菱和邱男確實有金錢糾紛，16日以罪嫌不足等理由處分不起訴香菱。

香菱(本名陳香菱)曾接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，表示過去與青青(吳雲青)是朋友，邱仕偉(現改名邱子宸)則是合作對象，後來香菱陸續掏錢投資邱仕偉，最終加碼到700萬，結果邱仕偉被踢爆涉及吸金詐騙。

▲青青的前夫邱仕偉已經被依詐欺罪起訴。（資料照／翻攝nimie49491928）

香菱在Threads(脆)上開始「一天一篇文直到邱青夫妻還我700萬」，並尋求討債專家協助，青青不滿台中地檢署已經調查清楚，是已離婚的前夫邱仕偉涉嫌當司法黃牛，詐騙當事人200萬元，香菱還要po文影射她和前夫都騙錢，因此到警局提告。

檢察官調查發現，青青提告的部分內容已經超過告訴期，而香菱確實與邱仕偉有投資債務糾紛，雖與青青無關，但po文內容並非造假，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴香菱。目前香菱在脆上的文章已經刪除。