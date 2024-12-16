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退休女被詐640萬又要抵押房產　苗警出動活抓「地面師」

▲詐團跟不肖地政士勾結，苗栗市一名婦人房產險被設定抵押。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲詐團跟不肖地政士勾結，苗栗市一名婦人房產險被設定抵押，警方逮10名嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名陳姓退休婦人誤信假檢警詐騙圈套，先被騙存款、黃金15兩共損失640萬後，詐團甚至結合不肖地政士、民間資產顧問公司，要誘騙陳女再拿房子抵押350萬，幸好丈夫及時察覺報警，檢警偵辦宛如日劇「地面師」的詐騙案，逮捕10名嫌犯、查扣不法所得800多萬。另外，苗栗縣警察局局長陳世煌今天也召開打詐儀錶板記者會，邀請縣議員陳春暖現身說法遭遇詐騙過程。

苗栗警分局長潘嘉旺說，陳姓婦人今年7月間，接獲詐騙集團以假檢警辦案為由，由於她寄出金融卡、存摺和黃金「接受監管」，她上當損失640萬元，後來詐騙集團再提供地政士及民間金融貸款業者給陳女，鼓吹陳女前往頭份地政事務所，將名下的不動產拿去抵押貸款350萬元，幸好陳女丈夫及時察覺她被詐騙，趕緊報警阻止繼續「失血」。

▲詐團跟不肖地政士勾結，苗栗市一名婦人房產險被設定抵押。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲詐團跟不肖地政士勾結，苗栗市一名婦人房產險被設定抵押，警方逮10名嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

這宛如日劇「地面師」劇情真實上演，苗栗警分局聲請法院搜索票，誘騙詐團成員到地政事務所現身，陸續逮捕林嫌為首的詐欺集團成員10人，查扣涉案車輛3部、名牌手錶及不法所得800多萬元等證物。涉案地政士辯稱：合法接受客戶委託辦理設定案，但原本依法收取4000元規費，詐團匯款20萬給地政士、顯不合常理，嫌犯百口莫辯。檢方複訊後羈押1名車手，其餘9人分別以5至10萬元不等交保候傳，也成功保住陳女不動產。

另外，苗栗縣警察局長陳世煌今（16）日召開「打詐儀表板」記者會宣示打詐決心，同時邀請陳春暖議員現身說法遭遇詐騙經過，陳議員日前接獲「假冒機關」電話詐騙，謊稱為地政事務所人員，以其申請登記案件及謄本資料為由，要求進行個人身分資料驗證，幸好陳警覺性高，趕緊將電話掛斷。陳也建議，警方應多利用關懷據點共餐、老人聚集機會，加強宣導反詐。

▲詐團跟不肖地政士勾結，苗栗市一名婦人房產險被設定抵押。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣警察局召開打詐儀錶板記者會，縣議員陳春暖現身說法遭遇詐騙過程。（圖／記者楊永盛攝）

陳世煌呼籲，詐騙手法不斷翻新，特別是不動產詐騙，利用假冒身分、不實文件、非法轉讓等方式，對民眾造成了財產上的重大損失，警察局與地政處合作推廣「地籍異動即時通」服務，製作「鍾止詐騙 防患未然」宣導影片，由縣長鍾東錦擔任說書人，帶入故事並引以為鑑，希望透過生動的情節和真實的案例，提高民眾的警覺心。

▲詐團跟不肖地政士勾結，苗栗市一名婦人房產險被設定抵押。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣警察局召開打詐儀錶板記者會，縣議員陳春暖現身說法遭遇詐騙過程。（圖／記者楊永盛攝）

警察局宣佈，即日起在苗縣警局臉書粉絲專頁公告抽獎訊息，民眾前往觀看，不但能增加防詐知識，還能參加抽獎，參加者需在12月30日16:00前完成留言，並在12月31日當天上午10:00進行抽獎，獎品有限量警察泰迪熊5份及精美禮物20份。

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